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На биржевых торгах белорусский рубль ослаб ко всем валютам корзины
28.12.2016 13:01 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 декабря 2016 года белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам корзины.
По итогам торгов курс евро вырос на 0,0056 рубля (0,27%) до 2,0430 рубля.
Средневзвешенный курс доллара к российскому рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс Центробанка РФ, на 11.30 снизился на 19,18 копейки, составив 60,6669 рубля.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 декабря 2016 года белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам корзины. По итогам торгов курс...
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