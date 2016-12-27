Минск, 28 декабря. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 декабря 2016 года белорусский рубль ослаб ко всем трем валютам корзины.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0056 рубля (0,27%) до 2,0430 рубля.



Курс доллара вырос на 0,0012 рубля (0,06%) и составил 1,9519 рубля.



Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,016 рубля (0,5%) и составил 3,2182 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Средневзвешенный курс доллара к российскому рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс Центробанка РФ, на 11.30 снизился на 19,18 копейки, составив 60,6669 рубля.



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Алексей Александров, БелаПАН.