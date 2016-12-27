Условия работы Свободных экономических зон в Беларуси существенно изменятся уже через несколько дней. Лукашенко уже высказал недовольство работой СЭЗ, но готовится проект указа для компенсации им части потерь. Экономисты уверены, что СЭЗ через пару лет всех закроют за ненадобностью.

Во всем виноват ЕАЭС

Провести ревизию в работе свободных экономических зон белорусские власти заставила евразийская интеграция. С 1 января 2017 года условия работы резидентов свободных экономических зон существенно изменятся, заявил Александр Лукашенко.

«Принятые в рамках Евразийского экономического союза документы упраздняют некоторые таможенные льготы. Мы вынуждены учитывать эти требования», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.

Он считает, что даже в таких условиях белорусские СЭЗ не должны потерять конкурентоспособность в ЕАЭС. «Условия их функционирования на рынке ЕАЭС необходимо сделать как минимум равноценными», — добавил официальный лидер Беларуси.

Для этого, пояснил Лукашенко, правительство уже подготовило проект указа, который призван повысить инвестиционную привлекательность СЭЗ и стимулировать активность резидентов. Однако подробностей и рычагов, указанных в этом документе, он не назвал

Лукашенко недоволен СЭЗ

При этом глава Беларуси подчеркнул, что государство недополучает от СЭЗ.

«Что вообще государство получает от функционирования этих свободных экономических зон?», — спросил он.

И уточнил, что Беларусь — это не какая-то «"банановая" республика, где занять человека в каком-то деле — это благо».

По данным Лукашенко, за год резиденты СЭЗ перечислили в бюджет немногим более 200 млн долларов. Он также осудил руководство предприятий-резидентов зон за неожиданно низкую, по мнению официального лидера, зарплату сотрудников.

«Руководители этих предприятий и компаний — тоже не бедные, но зарплата там примерно 350 долларов. Это как понимать? Что руководители этих компаний аккуратненько подстроились к средней примерно зарплате по стране и даже ниже и хорошо себя чувствуют», — отметил Лукашенко.

«То есть в бюджет — несчастных 200 млн долларов и зарплата у людей никакая. Поэтому у меня возникает вопрос: стоит ли нам воевать на всех уровнях за эти свободные экономические зоны?» — добавил он.

По словам Лукашенко, когда создавались свободные экономические зоны, он лично рассчитывал, что «предприятия-резиденты завалят валютой, и у нас никогда не будет проблем с курсом рубля». «И что мы получили в течение длительного функционирования СЭЗ?» — этот вопрос остался без ответа. Посетовал официальный лидер и на отсутствие результата и по поступлению инвестиций.

Лукашенко поставил перед участниками совещания несколько главных вопросов: какие меры необходимо принять, чтобы компенсировать потери резидентов СЭЗ и сохранить им благоприятные условия для работы? позволят ли эти меры обеспечить конкурентоспособность продукции на традиционных рынках сбыта? Достаточно ли этого для притока инвестиций?

«Времени на раскачку нет. Принципиальные решения надо принимать уже сегодня, чтобы с 1 января будущего года резиденты свободных экономических зон ритмично работали в новых экономических условиях», — отметил Александр Лукашенко.

Похоже, пока глава Беларуси настроен на то, чтобы повоевать за СЭЗ, несмотря и на низкие поступления в бюджет и на низкие зарплаты.

Предприятиям в СЭЗ компенсируют потери

Резидентам свободных экономических зон в Беларуси за счет налоговых преференций компенсируют большую часть потерь от отмены в ЕАЭС с 1 января 2017 года таможенных льгот, рассказал по итогам совещания министр экономики Беларуси Владимир Зиновский.

По словам министра, данные компенсационные меры аналогичны тем, которые уже приняты у партнеров по интеграционному объединению. «Налоговые преференции компенсируют потери от отмены таможенных льгот примерно на 60%», — уточнил Владимир Зиновский.

Среди мер — послабления по уплате НДС, арендной плате за земельные участки, продление срока окончания деятельности белорусских СЭЗ, снижение порогового объема инвестиций при регистрации новых резидентов. Предусмотрено также расширение границ свободных экономических зон «Брест», «Гродноинвест» и «Витебск».

В отличие от Лукашенко, Зиновский уверен, что в нынешних условиях предприятия - резиденты СЭЗ работают с хорошей результативностью и нацелены на экспорт продукции.

СЭЗ закроют за ненадобностью

«Требование ЕАЭС призвано выровнять условия хозяйствование. Существование таких налоговых «дырок» этот принцип нарушает», — пояснил БДГ экономист Ярослав Романчук. Он напомнил, что самая «распиаренная» СЭЗ в Беларуси — это «Великий камень». «Я думаю, — отметил Романчук, — что работа «Великого камня» под вопросом именно потому, что российские партнеры не примут условия ее работы: там огромные налоговые льготы, особый режим приема на работу».

Экономист считает, что нужно отказаться от налоговых изъятий, а вместо этого упростить налоговый режим по всей стране: подоходный налог отменить, НДС снизить до 10%.

«Даже если налоговые льготы для резидентов СЭЗ сохранятся, думаю, что в России будет дано указание рассматривать товары, произведенные там как товары третьих стран», — предположил эксперт.

«После изменений с 1 января возможности работы в СЭЗ будут гораздо скромнее. Думаю, что через несколько лет их просто закроют за ненадобностью», — заключил Ярослав Романчук.

Справка БДГ

В Беларуси действуют шесть СЭЗ: «Брест» (основана в 1996), «Гомель-Ратон» (1998), «Минск» (1998), «Витебск» (1999), «Могилев» (2002) и «Гродноинвест» (2002). По данным Белстата, на 1 октября 2016 года в них работало 419 предприятий-резидентов, на которых занято около 124 тысяч человек. Положительное сальдо внешней торговли предприятий-резидентов СЭЗ за январь-сентябрь 2016 года составило $742,3 млн.