|
В Минске отрицают договоренности с Москвой о тарифах на прокачку нефти
28.12.2016 13:51 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти. Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, сообщает
По его словам, данный вопрос рассматривался 27 декабря во время рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России. «Вчера у нас прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти, — рассказал Игорь Ляшенко. — Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это повышение должно быть в районе 5,5%».
Работа по данному вопросу продолжается, подчеркнул Игорь Ляшенко. «Ждем предложений от российской стороны. Наши предложения им переданы», — добавил он.
По мнению Игоря Ляшенко, тарифы будут согласованы в скором времени. «Решение думаю, уже скоро будет», — сказал председатель концерна «Белнефтехим».
Напомним, 28 декабря представитель Федеральной антимонопольной службы России
Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти. Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии