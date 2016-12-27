﻿ В Минске отрицают договоренности с Москвой о тарифах на прокачку нефти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске отрицают договоренности с Москвой о тарифах на прокачку нефти

28.12.2016 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти. Об этом сообщил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, данный вопрос рассматривался 27 декабря во время рабочей встречи белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России. «Вчера у нас прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти, — рассказал Игорь Ляшенко. — Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку — одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, что это повышение должно быть в районе 5,5%».

Работа по данному вопросу продолжается, подчеркнул Игорь Ляшенко. «Ждем предложений от российской стороны. Наши предложения им переданы», — добавил он.

По мнению Игоря Ляшенко, тарифы будут согласованы в скором времени. «Решение думаю, уже скоро будет», — сказал председатель концерна «Белнефтехим».

Напомним, 28 декабря представитель Федеральной антимонопольной службы России заявил, что тариф на транспортировку нефти из России для белорусской «Гомельтранснефть Дружба» будет повышен на 7,7% в 2017 году вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных «Транснефтью» 5,8%. Несколько дней назад «Полоцктранснефть Дружба» согласилась с предложением «Транснефти» увеличить тариф на транспортировку нефти из России на 11,76% в 2017 году.

Беларусь предлагала повысить тарифы на транзит российской нефти по своей территории на 20,5% на фоне полыхающего нефтегазового конфликта между странами. «Транснефть» сочла экономически обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода «Дружба», проходящего по территории Беларуси, через Гомель — на 5,8%, через Полоцк — на 11,76%.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти. Об этом сообщил председатель концерна "Белнефтехим".

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Тариф на транзит российской нефти компанией "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен на 7,7% вместо ранее предложенных 20,5%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика