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Тариф на транзит российской нефти компанией "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен на 7,7% вместо ранее предложенных 20,5%
28.12.2016 13:44 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Тариф на транспортировку нефти из России для белорусского ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен в 2017 году на 7,7% вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных "Транснефтью" 5,8%, сообщил
"Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%", — сказал он. В соответствии с методикой, по словам Махонина, тариф будет повышен на "инфляция плюс 3%, то есть 7,7%".
Ранее ОАО "Полоцктранснефть Дружба" согласилось с предложением "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% в 2017 году вместо 20,5%.
По итогам совещания, на котором обсуждалось установление Беларусью тарифов на транспортировку нефти в 2017 году, было решено, что новый тариф должен быть установлен 1 февраля.
Как сообщалось ранее, российская "Транснефть" сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода "Дружба", проходящего по территории Беларуси, но в значительно меньшем размере, чем предлагала белорусская сторона. "ПАО "Транснефть" считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег", — заявил 23 декабря официальный представитель компании Игорь Демин.
Марина Носова, БелаПАН.
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Тариф на транзит российской нефти компанией "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен на 7,7% вместо ранее предложенных 20,5%
Минск, 28 декабря. Тариф на транспортировку нефти из России для белорусского ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен в 2017 году на 7,7% вместо ранее...
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