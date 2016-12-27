Минск, 28 декабря. Тариф на транспортировку нефти из России для белорусского ОАО "Гомельтранснефть Дружба" будет повышен в 2017 году на 7,7% вместо ранее запрашиваемых 20,5% и предложенных "Транснефтью" 5,8%, сообщил ТАСС начальник управления топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин.

"Мы сочли необоснованным их повышение на 20,5%", — сказал он. В соответствии с методикой, по словам Махонина, тариф будет повышен на "инфляция плюс 3%, то есть 7,7%".

Ранее ОАО "Полоцктранснефть Дружба" согласилось с предложением "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти из РФ на 11,76% в 2017 году вместо 20,5%.

По итогам совещания, на котором обсуждалось установление Беларусью тарифов на транспортировку нефти в 2017 году, было решено, что новый тариф должен быть установлен 1 февраля.

Как сообщалось ранее, российская "Транснефть" сочла обоснованным рост тарифов по двум веткам крупнейшего магистрального нефтепровода "Дружба", проходящего по территории Беларуси, но в значительно меньшем размере, чем предлагала белорусская сторона. "ПАО "Транснефть" считает экономически обоснованным повышение тарифов на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" на 5,8%, а ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%. Об этом мы сегодня информировали наших белорусских коллег", — заявил 23 декабря официальный представитель компании Игорь Демин.



По его словам, в "Транснефти" был проведен анализ представленных материалов и подготовлены предложения о величине тарифов в 2017 году. Это было сделано в соответствии с действующей методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, а также по итогам рабочих встреч специалистов "Транснефти" с представителями предприятий "Полоцктранснефть Дружба" и "Гомельтранснефть Дружба".



Компания "Транснефть", сообщил Демин, 23 декабря направила белорусским трубопроводным компаниям свои предложения. Белорусская сторона должна была ответить до 25 декабря. "Мы ждем ответа от белорусов. Если они не согласятся с нашими предложениями, то обратимся в ФАС России", — сказал он.



Беларусь собиралась повысить тарифы на транзит российской нефти еще в текущем году. Документ о повышении тарифов в среднем на 50% должен был вступить в силу 11 октября, однако накануне, 10 октября, вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил об отмене повышения тарифов на транзит в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России.



Согласно белорусско-российским договоренностям по разрешению нефтегазового конфликта до 20 октября Минск должен был перечислить 281 млн долларов в качестве задолженности за поставленный российский природный газ. Однако этого не произошло.



Ожидалось, что вопрос будет урегулирован после визита в Минск премьер-министра России Дмитрия Медведева 28 октября, а также после встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным 22 ноября в Москве.



8 декабря Беларусь осуществила авансовый платеж за поставку российского газа. Размер платежа, объем и стоимость оплаченного газа названы не были. Однако позже вице-премьер РФ Аркадий Дворкович завил, что Россия вернула этот платеж, поскольку ожидает полной оплаты задолженности за газ.

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Марина Носова, БелаПАН.