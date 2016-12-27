Команда «МАЗ-СПОРТавто» забрала в аргентинском порту боевые машины и теперь направляется в парагвайский Асунсьон, где 2 января начнет борьбу за «золотого бедуина» – главный приз всемирно известного ралли-рейда «Дакар».

Боевые машины около месяца плыли на пароме из Европы в Южную Америку. Несмотря на длительное плаванье, спорткары оказались в хорошем состоянии, без повреждений. «Машины благополучно пережили путешествие, завелись без проблем, все пломбы на месте. Сами автомобили чистые – мало того, что мы их изначально помыли перед погрузкой, так еще и организаторы старались их содержать в чистоте», – рассказал руководитель группы технической поддержки команды «МАЗ-СПОРТавто» Дмитрий Боборыко.

Сейчас гонщики направляются из Буэнос-Айреса в Асунсьон – им предстоит проехать до места начала гонки более 1 тыс. км. «На заправках нас понимают – изъясняемся то на английском, то на ломанном испанском. Когда доберемся до стоянки, еще раз проверим автомобили, устраним несущественные недочеты – это займет немного времени. В техническом плане машины полностью готовы», – добавил Дмитрий Боборыко.

Беларусь на ралли представят три боевых экипажа, каждый из которых будет ехать на результат. Лидеру команды Сергею Вязовичу составят компанию штурман Павел Гаранин и механик Андрей Жигулин. Во втором грузовике будут пилот Александр Василевский, штурман Дмитрий Вихренко и механик Антоном Запорощенко. В третий экипаж вошли трехкратный чемпион страны по дрифтингу Алексей Вишневский, штурман Максим Новиков и механик Алексей Неверович.

На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 л.с., которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского поведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» ставит своей целью попасть в число лучших команд по результатам как всего ралли-рейда, так и отдельных этапов. В этом году гонка обещает быть напряженной – маршрут выбран непростой, конкуренция в классе грузовиков будет серьезной.

Ралли-рейд «Дакар-2017» пройдет в Южной Америке с 2 по 14 января 2017 года. Гонка затронет территории сразу трех стран – Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тыс. км. Гонщиков ожидают изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. Около половины участков будут новыми, с ними гонщики еще не сталкивались в прошлые годы.