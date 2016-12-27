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В Казахстане нашли поддельное белорусское масло
28.12.2016 14:46 — Новости Экономики | Tut.by
Комитет по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил факт производства поддельного сливочного масла в упаковке известных белорусских предприятий. Об этом сообщает издание
В производстве фальсификата уличена казахстанская фирма «VKV Company» из Алматы.
Компания скупала на оптовых рынках масло различных производителей и после его переработки с добавлением спредов и других продуктов, расфасовывала масло в упаковки известных белорусских производителей молочной продукции — ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».
В комитете по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана в настоящее время проводится внеплановая проверка компании, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер административного воздействия.
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Незаконно использовались товарные знаки белорусских молочных предприятий ОАО "Лепельский молочноконсервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".
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