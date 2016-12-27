Комитет по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана выявил факт производства поддельного сливочного масла в упаковке известных белорусских предприятий. Об этом сообщает издание Kazakhstan Today .

В производстве фальсификата уличена казахстанская фирма «VKV Company» из Алматы.

Компания скупала на оптовых рынках масло различных производителей и после его переработки с добавлением спредов и других продуктов, расфасовывала масло в упаковки известных белорусских производителей молочной продукции — ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

В комитете по защите прав потребителей министерства национальной экономики Казахстана в настоящее время проводится внеплановая проверка компании, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер административного воздействия.