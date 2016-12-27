Российская сеть гипермаркетов «Лента» и белорусский ритейлер «Евроопт» договорилась о совместных закупках. Также партнеры намерены поставлять друг другу товары под собственными торговыми марками (СТМ). Об этом говорится в их совместном пресс-релизе.





Компании подписали соглашение о намерениях и собираются изучить возможности для организации совместных закупок продовольственных и непродовольственных товаров, говорится в сообщении российской компании. «Лента» и «Евроопт» будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах и в случае взаимного интереса делать совместные закупки, сообщает « Деловой Петербург ».

Ритейлеры намерены продвигать собственные торговые марки. Компании договорились о возможном сотрудничестве в области поставок товаров под собственными марками «Ленты» в магазины «Евроопта», а также включения продукции под СТМ «Евроопта» в ассортимент «Ленты». Помимо этого российская и белорусская сети будут совместно разрабатывать маркетинговые концепции.

«Мы рассматриваем „Евроопт“ как нашего стратегического партнера, реализация совместных проектов с которым позволит повысить эффективность закупочной деятельности обеих компаний, а также даст дополнительный толчок к развитию российских и белорусских производителей, — комментирует генеральный директор „Ленты“ Ян Дюннинг. — Благодаря эффективной работе нашего нового подразделения стратегических закупок мы будем одними из первых, кто воспользуется возможностями международного сотрудничества для укрепления своих позиций на локальных рынках».

Председатель совета директоров ООО «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») Андрей Зубков считает, что «партнерство позволит белорусским производителям нарастить объемы экспорта в Россию». «Конечно, объединяя масштабы закупок, мы рассчитываем получить более выгодные цены и предложить их нашим покупателям, тем самым обеспечивая социальную поддержку населения», — сказал Зубков для пресс-релиза.

По схожей системе работают многие ритейлеры за рубежом, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. «Белорусская сеть получит доступ к качественной российской продукции, а „Лента“ — конкурентное преимущество в переговорах с партнерами, так как договор с „Еврооптом“ даст ей возможность продавать товары под СТМ за пределами магазинов своей сети», — объясняет эксперт. Федяков также не исключает, что объединение закупок сетей может быть шагом к дальнейшей консолидации розничных компаний и их объединению.

В пресс-службе «Евроопта» заявили TUT.BY, что в соглашении нет пункта о возможном слиянии ритейлеров.

«Лента» — первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и пятая среди крупнейших розничных сетей России по размеру выручки за 2015 год. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге бизнесменом Олегом Жеребцовым. В 2010 году ритейлера накрыл крупный корпоративный скандал с участием новым инвесторов Дмитрия Костыгина и Августа Мейера. В итоге это привело к тому, что вышеперечисленное трио продало свои пакеты акций. Нынче крупнейшими акционерами «Ленты» являются американский инвестфонд TPG Capital, основанный миллиардером и филантропом Дэвидом Бондерманом, и Европейский банк реконструкции и развития. Более 50% акций находится в свободном обращении. «Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже.

В настоящее время «Лента» управляет 189 гипермаркетами в 77 городах по всей России и 47 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге и Центральном регионе РФ. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами. Недавно «Лента» закрыла сделку по покупке 10 гипермаркетов и одного супермаркета «К-Руока» у финской Kesko. Итоговая сумма сделки составила 11,4 млрд российских рублей. По состоянию на 30 июня 2016 г. штат «Ленты» составлял около 34,1 тысяч человек.

«Евроопт» — крупнейшая по товарообороту в 2016 году розничная сеть Беларуси, объединяет 450 магазинов (гипермаркеты, супермаркеты и магазины «у дома») в 122 городах и населенных пунктах. На середину декабря 2016 года штат сотрудников группы «Евроторг» составлял 36 тысяч человек. Компанией владеют Владимир Василько и Сергей Литвин.