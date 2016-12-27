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Глава "Белнефтехима": Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на следующий год

28.12.2016 15:55 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

"Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год", — цитирует Ляшенко государственное агентство БелТА. Стороны продолжают переговоры, и Беларусь рассчитывает на скорейшее разрешение всех имеющихся вопросов, добавил глава "Белнефтехима".

Минск и Москва до сих пор не урегулировали вопросы стоимости российского газа и загрузки сырьем белорусских нефтеперерабатывающих заводов. С 2016 года Россия, согласно договоренностям, должна была поставлять в Беларусь ежегодно 24 млн тонн нефти вплоть до 2024 года. Однако со второго полугодия поставки были сокращены, сначала до 3,5 млн тонн в квартал, а с октября — уже до 3 млн тонн. Это стало ответом на задолженность по поставкам российского газа в 281 млн долларов.

20 декабря на пресс-конференции в Минске посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что документ о разрешении нефтегазового спора между Беларусью и Россией будет подписан в ближайшие дни. Он предполагает восстановление поставок нефти в прежних объемах, а также оплату энергоносителей в рамках действующих контрактов, сказал Суриков.

Возникновение спора Суриков объяснил тем, что контракт "вступил в некоторую дисгармонию с межправительственным соглашением в рамках ЕАЭС, где говорится о равнодоходных ценах на энергоносители". "Надо это несоответствие удалить, вот его сейчас и удаляют", — подчеркнул российский посол. Новый двусторонний контракт на поставку энергоносителей из России в Беларусь на ближайшие годы, по словам посла РФ, будет соответствовать соглашениям в рамках ЕАЭС.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко. "Решение нефтегазовых...

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