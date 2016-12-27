Информацию об том озвучил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

По его словам, 27 декабря белорусская делегация встретилась с представителями Федеральной антимонопольной службы России. На встрече проходило обсуждение вопроса о тарифах на нефть, при этом белорусская сторона заявила, что ее тарифы являются самыми низкими по сравнению с ценами всех участников транзита, передает БЕЛТА .

Беларусь намерена добиваться увеличения тарифов на 20,5%, тогда как российская сторона заявляет, что повышение не должно быть больше 5,5%.

По предположению Ляшенко, согласование тарифов может произойти в ближайшие дни, а пока переговоры продолжаются.

Напомним, согласование тарифов на транзит нефти происходит каждый год согласно установленной обеими сторонами методике. Информация о планированных повышениях передаётся в российскую компанию «Транснефть» до 25 ноября каждого года. В этом году «Гомельтранснефть Дружба» направила соответствующее письмо в адрес российской компании 23 ноября.

«Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год», - сказал Ляшенко.

Как ранее сообщал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков подписание документа по тарифам состоится в ближайшее время.