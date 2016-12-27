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Тарифы на транзит нефти на 2017 год не установлены, как цены и на газ

28.12.2016 17:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Информацию об том озвучил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

По его словам, 27 декабря белорусская делегация встретилась с представителями Федеральной антимонопольной службы России. На встрече проходило обсуждение вопроса о тарифах на нефть, при этом белорусская сторона заявила, что ее тарифы являются самыми низкими по сравнению с ценами всех участников транзита, передает БЕЛТА.

Беларусь намерена добиваться увеличения тарифов на 20,5%, тогда как российская сторона заявляет, что повышение не должно быть больше 5,5%.

По предположению Ляшенко, согласование тарифов может произойти в ближайшие дни, а пока переговоры продолжаются.

Напомним, согласование тарифов на транзит нефти происходит каждый год согласно установленной обеими сторонами методике. Информация о планированных повышениях передаётся в российскую компанию «Транснефть» до 25 ноября каждого года. В этом году «Гомельтранснефть Дружба» направила соответствующее письмо в адрес российской компании 23 ноября.

«Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год», - сказал Ляшенко. 

Как ранее сообщал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков подписание документа по тарифам состоится в ближайшее время.

Главным вопросом остается согласование цены на российский газ для Беларуси. В настоящее время она составляет $132 за 1 тыс. куб.м. Беларусь настаивает на ее существенном снижении. Кроме того, Беларусь настаивает на восстановлении объемов поставок российской нефти, которые в нынешнем году были сокращены.

 
 
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Информацию об том озвучил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.

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