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Тарифы на транзит нефти на 2017 год не установлены, как цены и на газ
28.12.2016 17:01 — Новости Экономики | БДГ
Информацию об том озвучил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.
По его словам, 27 декабря белорусская делегация встретилась с представителями Федеральной антимонопольной службы России. На встрече проходило обсуждение вопроса о тарифах на нефть, при этом белорусская сторона заявила, что ее тарифы являются самыми низкими по сравнению с ценами всех участников транзита, передает
Беларусь намерена добиваться увеличения тарифов на 20,5%, тогда как российская сторона заявляет, что повышение не должно быть больше 5,5%.
По предположению Ляшенко, согласование тарифов может произойти в ближайшие дни, а пока переговоры продолжаются.
Напомним, согласование тарифов на транзит нефти происходит каждый год согласно установленной обеими сторонами методике. Информация о планированных повышениях передаётся в российскую компанию «Транснефть» до 25 ноября каждого года. В этом году «Гомельтранснефть Дружба» направила соответствующее письмо в адрес российской компании 23 ноября.
«Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год», - сказал Ляшенко.
Как ранее сообщал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков подписание документа по тарифам состоится в ближайшее время.
Главным вопросом остается согласование
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Информацию об том озвучил председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко.
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