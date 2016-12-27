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"Беспрецедентный случай". Суд оправдал лидера "За Свободу" за акцию - чтение стихов

28.12.2016 17:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Судья Центрального района Минска Виктория Шабуня приняла решение освободить от административной ответственности главу движения «За Свободу» Юрия Губаревича, на которого составили протокол за участие в акции к 125-летию со дня рождения поэта Максима Богдановича.


Фото: facebook.com/yury.hubarevich

Губаревича вызвали в суд за две акции: возле КГБ 7 ноября и памятника Богдановичу 9 декабря. Штраф в размере 50 базовых величин политик получил только за первую.

— Это беспрецедентный случай для белорусского правосудия, и не только в отношении к общественным и политическим активистам, — сказал Губаревич TUT.BY. — В Беларуси крайне низкий процент оправдательных решений суда.

Политик уточнил, что дело рассматривалось на протяжении двух дней. Один из свидетелей-милиционеров заявил в суде, что активист «читал стихи против Богдановича».

— Это показывает, насколько закостенелая система: по мнению властей, если люди собираются самостоятельно, значит, с целью протеста, — прокомментировал Губаревич.

Судья приняла решение «административное дело прекратить» и «освободить от административной ответственности ввиду малозначительности». Аналогичные решения приняты в отношении еще двух участников акции — Александра Славинского и Алексея Саевича.

Губаревич считает, что власти «поняли абсурдность ситуации», ведь 125-летие со дня рождения Богдановича широко отмечалось на государственном уровне.

— Обобщенных выводов из этого делать не нужно. Наших активистов штрафуют за участие в аналогичной акции в память о повстанцах 1863−1864 годов, — рассказал Губаревич.

Литературные чтения возле памятника белорусскому поэту прошли вечером 9 декабря. В мероприятии приняли участие около 30 активистов движения «За Свободу».

 
Теги: Минск
 
 
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Судья Центрального района Минска Виктория Шабуня оправдала главу движения "За Свободу" Юрия Губаревича, на которого составили протокол за участие в акции к...

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