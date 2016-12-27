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"Евроопт" начинает сотрудничество с одним из крупнейших ритейлеров России — компанией "Лента"
28.12.2016 16:58 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. ООО "Евроторг" (торговая сеть "Евроопт"), продовольственный ритейлер Беларуси, и одна из крупнейших розничных сетей России "Лента" подписали соглашение о намерениях сотрудничать, сообщила БелаПАН PR-служба "Евроторга".
В рамках соглашения компании намерены всесторонне изучить возможности организации совместных закупок продовольственных и непродовольственных товаров. "Лента" и "Евроопт" будут обмениваться информацией о поставщиках и ценах и в случае взаимного интереса участвовать в совместных программах закупок.
Соглашение предполагает взаимодействие в области собственных торговых марок (СТМ). Компании договорились о возможном сотрудничестве в области поставок товаров под собственными марками "Ленты" в магазины "Евроопта", а также включении продукции "Евроопта" в ассортимент "Ленты".
Компании достигли соглашения о совместных разработках маркетинговых концепций и инновационных линеек продукции.
ООО "Евроторг" (сеть магазинов "Евроопт") — крупнейшая по товарообороту в 2016 году розничная сеть Беларуси. Компания была основана в 1993 году в Минске. Управляет 450 магазинами (гипермаркеты, супермаркеты и магазины "у дома"). Около 900 тыс. покупателей совершают покупки ежедневно в магазинах сети в 122 городах и населенных пунктах. "Евроопт" развивает один из крупнейших сервисов онлайн-доставки продуктов питания в СНГ, обслуживая более 7.000 клиентов ежедневно. На середину декабря 2016 года штат сотрудников группы "Евроторг" составлял 36 тыс. человек.
Российская компания "Лента" — ведущая сеть гипермаркетов на территории России (181 гипермаркет и 44 супермаркета), штат компании составляет более 34 тыс. человек. Объем продаж в 2015 году составил 252,8 млрд российских рублей.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. ООО "Евроторг" (торговая сеть "Евроопт"), продовольственный ритейлер Беларуси, и одна из крупнейших розничных сетей России "Лента"...
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