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Евразийский банк развития предоставил "Белагропромбанку" кредитную линию на 30 млн долларов

28.12.2016 17:10 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил ОАО "Белагропромбанк" возобновляемую кредитную линию на 30 млн долларов сроком на пять лет. Соответствующее соглашение подписано 28 декабря, сообщил отдел общественных связей "Белагропромбанка".

"Данная кредитная линия будет использована "Белагропромбанком" для финансирования внешнеторговых проектов своих клиентов с их контрагентами из стран — участниц ЕАБР. Финансирование может быть предоставлено в долларах США, евро, тенге или российских рублях", — говорится в сообщении.

"Эта кредитная линия станет дополнительным источником удовлетворения спроса наших клиентов на финансирование их внешнеторговой деятельности по очень привлекательным ставкам и, безусловно, будет содействовать увеличению товарооборота между субъектами стран — участниц ЕАБР и способствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов", — отметили в "Белагропромбанке".

ОАО "Белагропромбанк" является одним из крупнейших государственных банков Беларуси, занимая второе место по размеру активов, капитала, объему кредитов и депозитов клиентов. Клиентами банка являются порядка 2 млн розничных и порядка 50 тыс. корпоративных клиентов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил ОАО "Белагропромбанк" возобновляемую кредитную линию на 30 млн долларов сроком на пять...

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