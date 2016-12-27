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В 2017 году Банк развития планирует выделить на реализацию инвестпроектов не менее 700 млн рублей
28.12.2016 17:19 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. В 2017 году ОАО "Банк развития Республики Беларусь" планирует выделить на реализацию инвестиционных проектов не менее 700 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба банка, утвержденная на 2017 год кредитная политика предусматривает использование Банком развития своего ресурсного потенциала на реализацию стратегических задач, связанных с содействием процессам устойчивого развития национальной экономики. Ключевыми направлениями финансирования в следующем году будут выступать: "инвестпроекты, предусмотренные госпрограммами и мероприятиями; экспортируемая продукция отечественных предприятий; поддержка малого и среднего предпринимательства".
Объем выдачи экспортных кредитов в следующем году должен достичь 300 млн рублей, что в 1,8 раза превышает плановое задание, установленное банку Наблюдательным советом на 2016 год.
В течение следующего года на цели поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Банком развития планируется направить не менее 90 млн рублей, что соответствует объему, запланированному на 2017 год госпрограммой "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016—2020 годы.
В 2017 году Банк развития планирует привлечь ресурсы на внешних рынках капитала в сумме не менее 330 млн евро в эквиваленте. По сравнению с плановыми параметрами на текущий год прогнозный объем внешних заимствований возрастает на 22%.
Итоговым финансовым результатом деятельности Банка развития в следующем году должно стать получение прибыли в 150 млн рублей, которая рассматривается в качестве дополнительного ресурсного источника для кредитной поддержки программ развития отечественных субъектов хозяйствования, а также обеспечения долгосрочного стабильного функционирования самого банка.
ОАО "Банк развития Республики Беларусь" — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Основные задачи банка: финансирование проектов, включенных в государственные программы; приобретение кредитов, выданных другими банками на финансирование государственных программ; льготная поддержка экспорта, а также проектов в сфере малого и среднего бизнеса.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 28 декабря. В 2017 году ОАО "Банк развития Республики Беларусь" планирует выделить на реализацию инвестиционных проектов не менее 700 млн рублей. Как...
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