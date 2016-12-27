﻿﻿ В 2017 году Банк развития планирует выделить на реализацию инвестпроектов не менее 700 млн рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В 2017 году Банк развития планирует выделить на реализацию инвестпроектов не менее 700 млн рублей

28.12.2016 17:19 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 28 декабря. В 2017 году ОАО "Банк развития Республики Беларусь" планирует выделить на реализацию инвестиционных проектов не менее 700 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба банка, утвержденная на 2017 год кредитная политика предусматривает использование Банком развития своего ресурсного потенциала на реализацию стратегических задач, связанных с содействием процессам устойчивого развития национальной экономики. Ключевыми направлениями финансирования в следующем году будут выступать: "инвестпроекты, предусмотренные госпрограммами и мероприятиями; экспортируемая продукция отечественных предприятий; поддержка малого и среднего предпринимательства".

Объем выдачи экспортных кредитов в следующем году должен достичь 300 млн рублей, что в 1,8 раза превышает плановое задание, установленное банку Наблюдательным советом на 2016 год.

В течение следующего года на цели поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Банком развития планируется направить не менее 90 млн рублей, что соответствует объему, запланированному на 2017 год госпрограммой "Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь" на 2016—2020 годы.

В 2017 году Банк развития планирует привлечь ресурсы на внешних рынках капитала в сумме не менее 330 млн евро в эквиваленте. По сравнению с плановыми параметрами на текущий год прогнозный объем внешних заимствований возрастает на 22%.

Итоговым финансовым результатом деятельности Банка развития в следующем году должно стать получение прибыли в 150 млн рублей, которая рассматривается в качестве дополнительного ресурсного источника для кредитной поддержки программ развития отечественных субъектов хозяйствования, а также обеспечения долгосрочного стабильного функционирования самого банка.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Основные задачи банка: финансирование проектов, включенных в государственные программы; приобретение кредитов, выданных другими банками на финансирование государственных программ; льготная поддержка экспорта, а также проектов в сфере малого и среднего бизнеса.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 декабря. В 2017 году ОАО "Банк развития Республики Беларусь" планирует выделить на реализацию инвестиционных проектов не менее 700 млн рублей. Как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Евразийский банк развития предоставил "Белагропромбанку" кредитную линию на 30 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика