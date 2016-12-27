Александр Лукашенко 28 декабря подписал указ № 497, который предусматривает реализацию в 2017—2020 годах инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса «БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» на площади Октябрьской в Минске. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Боголюб Карич. Фото: RAS Srbija

В соответствии с представленной архитектурной концепцией в составе комплекса будут построены административные и торговые помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг.

Осуществление этого проекта позволит завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей белорусской столицы, говорится в сообщении.

«БК КАПИТАЛ ЦЕНТР» — это проект сербских братьев Каричей, сказал TUT.BY профильный чиновник.

Недавно мэр Минск Андрей Шорец, анонсируя возведение нового здания на месте снесенного музея Великой Отечественной войны на Октябрьской площади, сказал , что «по архитектуре оно будет гармонично дополнять территорию». «Это будет нечто среднее между Дворцом профсоюзов и зданием „Велкома“. В архитектуре также будут элементы Дворца республики», — отметил председатель Мингорисполкома.

Боголюб и Драгомир Каричи уже стали в Беларуси одними из крупнейших девелоперов. Он строят комплекс «Маяк Минска» возле Национальной библиотеки, который включает и крупный торговый центр «Дана Молл», реализуют проект в районе бывшего первого аэропорта «Минск-Мир», возводят еще несколько жилых комплексов. Как заявлял в интервью сербской газете Blic Боголюб Карич в середине года, «их компания строит 4,7 млн кв. м [жилой и коммерческой недвижимости] только в Минске, 2 млн „квадратов“ в России, Туркменистана и Казахстане». Заключены контракты на общую сумму 13 млрд долларов.

Боголюб Карич вместе со своими братьями Драгомиром, Сретеном и Зораном считался одними из самых влиятельных бизнесменов Сербии во времена правления Слободана Милошевича. Помимо компании Braca Karic (впоследствии переименована в Astra Group) они владели телеканалом BK Telekom (долгое время самым влиятельным в стране), радиостанцией и единственным тогда оператором мобильной связи Mobtel. По неофициальным данным, ежегодный оборот холдинга достигал 5 млрд долларов. Боголюб Карич несколько месяцев был даже министром приватизации Сербии. После падения режима Милошевича братья Карич утратили свои бизнес-позиции в Сербии, но сохранили возможность влиять на политику.

Обвинение против Боголюба Карича было выдвинуто в начале 2006 года в ходе расследования деятельности компании Mobtel — его обвиняли в финансовых махинациях, в результате которых государству нанесен ущерб более чем на 40 млн евро. Вскоре после этого сербские власти выдали международный ордер на арест Боголюба Карича. Однако к тому времени он уже покинул страну.

В 2010 году сообщалось, что Россия предоставила убежище Боголюбу Каричу. В течение двух последних лет в строительных кулуарах Беларуси только и шептали о том, что в Минске обосновался опальный сербский бизнесмен. «Обзавелся здесь офисом, жильем и управляет бизнесом в столице Беларуси», — говорили собеседники корреспондентов TUT.BY. Но все это преподносилось едва ли не под грифом ДСП. Впрочем, мониторинг сербских СМИ и официальных страниц в социальных сетях за этот год показал, что Боголюб Карич не стесняется и сильно не скрывает своего белорусского периода жизни. На фото и видео видно, как он в Минске нянчится с внуками, которые ему присвоили титул «лучший дедушка в мире». Любит Боголюб Карич что-то исполнить на гитаре и пуститься в пляс со своей супругой.

Фото опубликовано BK Group (@karic_bk_group) Ноя 15 2016 в 11:02 PST

Боголюб Карич за последний год несколько раз встречался в Минске и Москве с президентом Сербии Томиславом Николичем.

— Я до сих пор считаю, обвинительный акт против него (Карича) политически мотивированным, — сказал президент Сербии журналистам. Но при этом Николич отметил, что не может оказывать влияния на судебную систему.

Сам Боголюб Карич обвинения в свой адрес отвергает, говорит, что над ним устроили политическую расправу. Вместе с тем бизнесмен заявил, что в скором времени готов вернуться в Сербию, но не будет вмешиваться в политику.



Александр Лукашенко и Томислав Николич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сербские бизнесмены давно известны и дружескими связями с Александром Лукашенко. По сообщению местных СМИ, по приглашению Каричей президент Беларуси в марте 2009 года побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник.

В 2015 году Лукашенко принимал в своей резиденции совладельца международной коммерческой компании «Братья Каричи» Боголюба Карича и депутата Народной Скупщины (парламента) Сербии, почетного консула Беларуси в Белграде Драгомира Карича.

По данным «Нашей Нивы», в Дроздах-2 строит свой дом Оливера Неделькович, сестра Боголюба Карича.

Представитель Боголюба Карича не ответил на запрос на интервью.