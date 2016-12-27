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Национальный банк Беларуси принял Стратегию институционального развития на 2017–2020 годы , которая впервые определяет миссию, видение и среднесрочную цель институционального развития регулятора, сообщила пресс-служба банка.

В документе также сформулированы задачи, стратегические инициативы, пути и способы достижения цели институционального развития. Стратегия утверждена постановлением правления Нацбанка №623 от 19 декабря 2016 г.

На ближайшие четыре года регулятор ставит себе масштабные цели. Опираясь на миссию, которая заключается в обеспечении ценовой и финансовой стабильности, Нацбанк намерен достичь позиции устойчивой успешности, обеспечивая при этом сбалансированность институционального развития по трем основным векторам – доверие, качество и эффективность. "Основной ориентир – это развитие Национального банка как государственного органа, который обладает необходимыми для выполнения своей миссии полномочиями, имеет оптимальную организационную структуру и высококвалифицированный персонал, а также реализует открытую, последовательную и понятную политику с помощью инструментов и методов, отвечающих современным требованиям", - говорится в сообщении.

Для достижения поставленных целей в документе сформулирован ряд стратегических инициатив Нацбанка на среднесрочную перспективу: переход от режима монетарного таргетирования к инфляционному таргетированию, разработка и создание эффективной институциональной архитектуры финансовой стабильности, обеспечение безопасного функционирования банковской системы, формирование благоприятных условий для расширения сферы применения цифровых технологий, поэтапная либерализация валютных отношений.

В качестве приоритетных путей и способов институционального развития Национального банка определены "гибкость и динамичность, открытость и коммуникативность, сосредоточение на главных направлениях деятельности, повышение уровня технологичности процессов, профессионализм и компетентность, платежеспособность и финансовая устойчивость, здоровый рабочий климат и прозрачная самокритичная оценка деятельности".

"Переход на качественно новый уровень институционального развития станет основой успешности Национального банка в достижении установленных законодательством основных целей его деятельности, что является неотъемлемым условием сбалансированного роста белорусской экономики, повышения уровня и качества жизни населения", - уверены в НББ.