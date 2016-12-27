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China Telecom Group и Компания по развитию индустриального парка договорились о сотрудничестве в информационно-коммуникационной сфере

28.12.2016 17:43 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 28 декабря. 27 декабря делегация China Telecom Group во главе с вице-президентом Сунь Канминем посетила строительную площадку индустриального парка "Великий камень" под Минском.

Как сообщается на сайте парка, во время данного визита между корпорацией и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" было подписано соглашение о сотрудничестве в информационно-коммуникационной сфере.

На территории индустриального парка создана дочерняя компания ООО "Чайна Телеком БЛР" с уставным капиталом 1 млн долларов США, запланированный объем инвестиций на 2017 год — 3—5 млн долларов.

В настоящее время ООО "Чайна Телеком БЛР" уже ведет работы по созданию узла связи в парке. В перспективе — реализация иных проектов в сфере коммуникаций.

China Telecom Group — китайская государственная телекоммуникационная компания. Является крупнейшим оператором телефонной связи и третьим по величине оператором сотовой связи в Китае. Входит в ТОП-500 корпораций мира и ТОП-10 поставщиков телекоммуникационных услуг.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 28 декабря. 27 декабря делегация China Telecom Group во главе с вице-президентом Сунь Канминем посетила строительную площадку индустриального парка "Великий...

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