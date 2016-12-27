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Национальный о стратегии своего развития: здоровый климат и самокритика
28.12.2016 17:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Национальный банк Беларусь принял Стратегию институционального развития на 2017–2020 годы, которая определяет и среднесрочную цель институционального финучреждения, сообщили Sputnik в пресс-службе банка.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Нацбанке отметили, что подобный документ принят впервые и обусловлен совершенствованием модели планирования деятельности банка в условиях усиления волатильности внешних рынков, а также быстрого развития IT-технологий.
"Это результат анализа передового международного опыта стратегического планирования деятельности центробанков, а также итогом обобщения собственного опыта и внутренних дискуссий относительно видения будущего Нацбанке", – сказали в пресс-службе.
Согласно стратегии банк планирует достичь позиции устойчивой успешности, опираясь на развитие по трем основным векторам – доверие, качество и эффективность.
Как подчеркнули в пресс-службе, реализовать поставленные цели поможет ряд инициатив на среднесрочную перспективу, в том числе переход от режима монетарного таргетирования к инфляционному, разработка и создание эффективной архитектуры финансовой стабильности, обеспечение безопасной работы банковской системы республики, формирование благоприятных условий для расширения сферы применения IT-технологий, а также поэтапная либерализация валютных отношений в Беларуси.
"В качестве приоритетных путей и способов институционального развития определены гибкость и динамичность, здоровый рабочий климат и прозрачная самокритичная оценка деятельности", – подчеркнули в Нацбанке.
Все это, по словам специалистов центрального финучреждения, станет основой успешности Нацбанка в достижении сбалансированного роста белорусской экономики, повышения уровня и качества жизни населения страны.
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В банке планируют провести ряд реформ, в том числе поэтапно переходить к либерализации валютного рынка Беларуси.
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