МИНСК, 28 дек – Sputnik. Национальный банк Беларусь принял Стратегию институционального развития на 2017–2020 годы, которая определяет и среднесрочную цель институционального финучреждения, сообщили Sputnik в пресс-службе банка.



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В Нацбанке отметили, что подобный документ принят впервые и обусловлен совершенствованием модели планирования деятельности банка в условиях усиления волатильности внешних рынков, а также быстрого развития IT-технологий.

"Это результат анализа передового международного опыта стратегического планирования деятельности центробанков, а также итогом обобщения собственного опыта и внутренних дискуссий относительно видения будущего Нацбанке", – сказали в пресс-службе.

Согласно стратегии банк планирует достичь позиции устойчивой успешности, опираясь на развитие по трем основным векторам – доверие, качество и эффективность.

Как подчеркнули в пресс-службе, реализовать поставленные цели поможет ряд инициатив на среднесрочную перспективу, в том числе переход от режима монетарного таргетирования к инфляционному, разработка и создание эффективной архитектуры финансовой стабильности, обеспечение безопасной работы банковской системы республики, формирование благоприятных условий для расширения сферы применения IT-технологий, а также поэтапная либерализация валютных отношений в Беларуси.

"В качестве приоритетных путей и способов институционального развития определены гибкость и динамичность, здоровый рабочий климат и прозрачная самокритичная оценка деятельности", – подчеркнули в Нацбанке.

Все это, по словам специалистов центрального финучреждения, станет основой успешности Нацбанка в достижении сбалансированного роста белорусской экономики, повышения уровня и качества жизни населения страны.