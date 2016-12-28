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"Экономика на пальцах" расскажет, чем обернулся год для Беларуси
28.12.2016 22:15 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 29 декабря в 15.15.
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В финальной программе «
Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 29 декабря в 15.15. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Сергей Чалый подведет итог года.
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