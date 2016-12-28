Программа появится в прямом эфире 29 декабря в 15.15.

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Трансляция также будет доступна на YouTube-канале TUT.BY и на странице Facebook .

В финальной программе « Экономика на пальцах » в 2016 году Сергей Чалый подведет итог прошедшим 365 дням, расскажет об упущенных возможностях и о позитиве, который все-таки присутствовал в уходящем году.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY-ТВ 29 декабря в 15.15. Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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