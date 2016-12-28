|
ЕЭК разработала меры по развитию импортозамещения и экспорта сельхозтехники
28.12.2016 19:36 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 декабря одобрены проекты нормативных актов по созданию условий для развития производства машин и оборудования для сельского хозяйства в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Как сообщила пресс-служба ЕЭК, документы регламентируют организацию производства аналогов импортных комплектующих для сельхозтехники, в том числе электронных компонентов и двигателей, которые не производятся в странах союза, а также увеличение экспорта произведенных в ЕАЭС тракторов, комбайнов и навесной техники на рынки третьих стран.
"Принятие этих нормативных актов позволит перейти к практической работе по формированию кооперационных цепочек и развитию импортозамещающих производств по выпуску комплектующих для сельхозтехники", — отметил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, бывший премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.
По его мнению, предлагаемые меры также будут способствовать увеличению экспорта сельхозмашин на рынки третьих стран, стимулированию спроса на сельхозтехнику, произведенную на территории Союза, за счет повышения ее эффективности и конкурентоспособности.
Для достижения этих целей комиссия предлагает разработать механизм предоставления господдержки производителям сельхозтехники в зависимости от уровня себестоимости, роста производительности труда и ряда других характеристик.
Одобренные на заседании проекты распоряжений коллегии будут рассмотрены на очередном заседании Совета ЕЭК, а затем внесены на рассмотрение Евразийского межправительственного совета.
Ирина Турчина, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 28 декабря. На заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 декабря одобрены проекты нормативных актов по созданию условий для развития...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии