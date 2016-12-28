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Посол в Туркменистане: Белорусская сторона предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года
28.12.2016 17:59 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 28 декабря. Белорусская сторона предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года, заявил посол страны в Ашхабаде на встрече с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана, сопредседателем межправительственной Белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Батыром Эрешовым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.
Осенью Минск и Ашхабад обвинили друг друга в невыполнении обязательств при строительстве комбината.
27 сентября председатель Совета Республики Национального собрания, бывший премьер-министр Михаил Мясникович пригласил для беседы посла Туркменистана Назаргулы Шагулыева. "В качестве лица, уполномоченного президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко обеспечивать кураторство за ходом строительства Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане, М.В.Мясникович выразил крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающимся несоблюдением туркменской стороной взятых на себя финансовых и иных обязательств по реализации указанного проекта. Было подчеркнуто, что этот фактор, а также многочисленные препятствия, в том числе субъективного характера, с которыми сталкиваются белорусские строители, негативно влияют на ход строительства", — говорилось в сообщении пресс-службы СР НС.
Мясникович "подчеркнул необходимость принятия Ашхабадом ряда неотложных мер в целях успешного завершения строительства комбината".
30 сентября туркменское посольство распространило заявление МИД страны, в котором сообщалось, что в этот день по поручению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась встреча уполномоченных членов правительства Туркменистана с белорусской делегацией, возглавляемой заместителем премьер-министра Анатолием Калининым. "Особое внимание уделялось состоянию отдельных проектов, реализуемых в Туркменистане белорусскими компаниями. Как известно, наиболее крупным из них является строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, осуществляемое ОАО "Белгорхимпром". В этом контексте туркменской стороной была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимся несоблюдением белорусской стороной взятых на себя контрактных обязательств", — отмечалось в заявлении.
В частности, "были приведены конкретные факты значительного отставания от запланированных сроков строительства по отдельным объектам, являющимся важными составными частями инфраструктуры комбината".
"Кроме того, несмотря на неоднократные обращения правительственных структур Туркменистана, белорусской стороной до сих пор не представлена информация о сроках поставки оставшейся части оборудования на сумму в несколько десятков миллионов долларов США и проекты последующих спецификаций. Также отмечены факты неоднократной задержки выплаты заработной платы со стороны ОАО "Белгорхимпром" туркменским гражданам, работающим на строительстве объектов комбината", — подчеркивал МИД Туркменистана.
3 октября в Минске Калинин заявил, что комбинат будет введен в эксплуатацию в марте 2017 года или "даже раньше".
Строительство предприятия началось в 2009 году. 19 июня капсулу в основание предприятия заложили лидеры двух стран Гурбангулы Бердымухамедов и Александр Лукашенко. Совместная разработка Гарлыкского калийного месторождения станет настоящим прорывом в сотрудничестве Беларуси и Туркменистана на долгосрочную перспективу, заявил тогда белорусский руководитель.
БелаПАН.
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Посол в Туркменистане: Белорусская сторона предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года
Минск, 28 декабря. Белорусская сторона предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года, заявил посол...
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