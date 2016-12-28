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Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

29.12.2016 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

Итак, дизайнеры работали с трехкомнатной квартирой площадью 100 кв.м. Планировка и интерьер разрабатывались для пары в возрасте (65-78 лет), которые уже вырастили детей и создавали обстановку только для себя. Они просили сделать модный, современный интерьер с яркими акцентами, однако в рамках определенного бюджета. 

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

— Изначально в квартире была не совсем удобная планировка: три небольших помещения и кухня были разделены между собой узким коридором. Было решено объединить кухню и гостиную, а также закрыть вход в них со стороны прихожей, чтобы отвести больше места под рабочую поверхность для готовки. К зоне кухни примыкает балкон, вход в который был расширен, дабы наполнить естественным светом помещение.

Далее, в самой большой жилой комнате была организована спальня, а внутри нее возведены перегородки для отдельной гардеробной. Санузлы решили оставить раздельными — для хозяев и для гостей. В третьей комнате был организован кабинет и пошивочная для хозяйки. Здесь также разместилось спальное место для гостей, — рассказал Дмитрий Расошенко.

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

— По цветовой гамме клиенты хотели что-то светлое, но при этом с яркими акцентами, которые бы дали возможность владельцам самовыразиться. Плюс у них была коллекция необычных картин, которые мы также использовали в интерьере как видовые акценты, дополняющие образ и характер квартиры.

Владельцы много путешествуют, у них скопилось много памятных сувениров, для которых нужно было отвести место в квартире. Также множество одежды, обуви, шляп и прочих атрибутов яркой жизни требовали отдельного помещения — гардеробной, место для которой мы выделили в спальне, — объяснила Ирина Шевцова. 

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

Итак, начнем с прихожей. Она получилась достаточно традиционной — здесь установили большой шкаф из ламинированного ДСП для верхней одежды с центральным зеркальным фасадом, а также большой пуф. Так как в помещении нет естественного света, отделочные материалы здесь использовались светлые. На полу уложена плитка, стены окрашены, потолок подшит гипсокартоном и окрашен. В прихожей в качестве ярких акцентов использованы картины владельцев.

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

Кухня-столовая-гостиная получилась просторной и светлой. Визуальными опорами являются точечно расставленные яркие акценты. Зона готовки выполнена Г-образной формы. Изначально владельцы хотели установить кухонный «остров», затем передумали — больше места отвели столу с гостевой раскладкой. Также к кухонным фасадам примыкает небольшая барная стойка, обрамленная с одной стороны нишей с полками и телевизором. Обратите внимание на вытяжку, которая оформлена в красный цвет. В этой части помещения расположена и обеденная группа, визуально выделенная с помощью красных стульев. Пересекаясь между собой, красные цвета создают общую концепцию помещения. Пол в кухне облицован плиткой, стены выкрашены, на потолке — гипсокартон. 

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

— Для визуального разделения гостевой и кухонной зон мы поставили угловой диван. Также разделителем является паркет на полу в гостевой зоне. Чтобы части помещения переплетались между собой, стену в зоне TV мы оформили так же, как и нишу возле барной стойки, — поделился Дмитрий. 

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

— Многие отделочные материалы, аксессуары мы покупали на распродажах, чтобы сэкономить. Например, та плитка, которая стоила $100 за кв.м, мы купили ее за $20. Обратите внимание на люстры, которые мы использовали в проекте. Оригиналы таких дизайнерских светильников стоят €3,5 тыс. за одну. Мы нашли хорошие копии за $300-600 за штуку, — рассказала Ирина.  

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

Переходим в спальню. Вход в нее был немного перенесен, чтобы иметь возможность установить шкаф. По цветовой гамме это помещение разительно отличатся от всех остальных. Здесь преобладают винные, сиреневые и серые оттенки. Главным акцентом спальни является ручной работы фреска, сделанная на заказ. Перегородки, ведущие в гардеробную, сделаны глянцевыми, что придает комнате легкий гламурный оттенок. Был вариант сделать перегородки стеклянными, чтобы не только добавить живость в интерьер, но и сэкономить пространство, однако владельцы отказались от этой идеи. Рядом с гардеробной встроен в простенок до потолка шкаф для обуви с зеркальными фасадами, заменяющими обычное зеркало в полный рост. На полу в спальне — паркет, стены окрашены, потолок — гипсокартонный с двумя уровнями, чтобы подчеркнуть зону спального места. 

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

В третьей жилой комнате нужно было объединить три зоны: кабинет, гостевую спальню и место для шитья. Здесь интерьер более простой, нейтральный. Использованы светлые цвета, спокойные текстуры. На стенах — обои, на полу — паркет, потолок смонтирован из гипсокартона. 

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

— Санузел было решено немного расширить за счет кабинета. Комната немного уменьшилась, но по функционалу ничего не потеряла. В гостевом санузле установлен унитаз и умывальник, а также выделили место для стиральной и сушильной машин. В хозяйской ванной комнате было выделено место под хозяйственный шкаф с бойлером, системой для очистки воды и прочими техническими атрибутами. Также здесь была установлена довольно-таки большая душевая кабина, умывальник, биде и унитаз. От ванной владельцы отказалась. В обоих санузлах была использована светлая плитка испанского производителя, — рассказал Дмитрий. 

Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями
Секреты дизайнеров. Ремонт в «трешке» с глобальной перепланировкой для пары в возрасте со смелыми идеями

— Этот ремонт очень индивидуальный. На черновые материалы и работы было потрачено $30 тыс., чистовые материалы, мебель, свет, техника стоили $70 тыс., — рассказал Ирина.

Фото: Феликс Сиваков, рендеры — авторская работа дизайн студии PrimoGatto

 
 
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Последний в этом году материал о дизайне будет посвящен квартире, которую дизайнеры обустраивали для пары в возрасте. Владельцы не боятся смелых идей и ярких...

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