— Изначально в квартире была не совсем удобная планировка: три небольших помещения и кухня были разделены между собой узким коридором. Было решено объединить кухню и гостиную, а также закрыть вход в них со стороны прихожей, чтобы отвести больше места под рабочую поверхность для готовки. К зоне кухни примыкает балкон, вход в который был расширен, дабы наполнить естественным светом помещение.

Далее, в самой большой жилой комнате была организована спальня, а внутри нее возведены перегородки для отдельной гардеробной. Санузлы решили оставить раздельными — для хозяев и для гостей. В третьей комнате был организован кабинет и пошивочная для хозяйки. Здесь также разместилось спальное место для гостей, — рассказал Дмитрий Расошенко.