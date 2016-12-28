МИНСК, 29 дек – Sputnik. Гражданам, который пожелают получить государственную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, не нужно будет платить за предоставление им сведений о жилье, находящемся в собственности, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Субсидии на коммуналку получили около 2 тыс. семей

Соответствующие изменения внесены Совмином в перечень документов, которые необходимы для получения субсидии.

"Документ принят для освобождения граждан от оплаты услуг организаций по выдаче информации из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним при решении вопроса о предоставлении субсидий", – сказали в правительстве.

Там также отметили, что выдача сведений о жилых помещениях, принадлежащих (принадлежавших) человеку, желающему получить субсидию, и членам его семьи, не является административной процедурой, а значит, оплачиваться не должна.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

По информации Министерства жилищно-коммунального-хозяйства, потенциально получить субсидии по заявительному принципу могли почти 420 тысяч домохозяйств, однако большинство не соответствуют требованиям. Всего же в Беларуси 3,642 миллиона домохозяйств. Субсидии, по данным ведомства, предоставлены только около 2 тысячам семей .

Субсидии предоставляются, если ежемесячная плата за ЖКУ в пределах норм потребления превышает 20% среднемесячного дохода семьи для города и 15% — для села.