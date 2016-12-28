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2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

29.12.2016 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Под конец 2016 года Google и Yandex представили итоговые рейтинги самых популярных поисковых запросов из Беларуси за 2016 год и оказалось, что в категории «покупка года» белорусов больше всего интересовала «квартира в Минске». Как раз в этом году портал Realt.by много сделал для того, чтобы этот и другие запросы белорусов, связанные с куплей-продажей, арендой отечественной недвижимости, реализовывались в полной мере.

Недвижимость регионов Беларуси

2016 год для Realt.by был обозначен активным развитием региональных страниц, где представлена жилая и коммерческая недвижимость Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева и регионов на продажу и в аренду, региональные агентства недвижимости, застройщики, а также новости недвижимости и события на рынке. Информационно-аналитический отдел Realt.by стал на регулярной основе публиковать мониторинги цен на жилую недвижимость в областных городах Беларуси, а также стал готовить аналитические обзоры недвижимости с учетом крупнейших районных центров. Эта уникальная информация размещается не только на нашем сайте, ее уже можно встретить на крупнейших региональных новостных online-площадках, с которыми портал активно сотрудничает.

К слову, чтобы Realt.by больше узнавали в регионах, по дорогам наших областных городов побежали вот такие симпатичные брендированные троллейбусы.

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Новые разделы и сервисы

«Дома Минска» — для покупателей и специалистов рынка недвижимости

Сервис представляет пользователям удобное досье домов Минска, где о доме на одной страничке собрана наиболее полная информация: местоположение, год постройки, тип планировки квартир, этажность дома, ближайшие объекты инфраструктуры с расстояниями. Досье о каждом из домов дополнено фотографиями экстерьеров, дворов, парковок, детских площадок и подъездных путей, а также панорамами окружающей территории. Мало того, любой пользователь может поучаствовать в формировании сервиса, дополнив информацию своими собственными фотографиями и комментариями. На страничке каждого дома размещены объявления о продаже и аренде квартир в этом доме. Поэтому сейчас можно и не искать квартиры по базе, а искать по конкретным домам, которые приглянулись.

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Этот сервис будет очень полезен не только покупателям недвижимости, особенно он может пригодиться специалистам рынка — агентам и риэлтерам. Не нужно тратить время на поиск информации для клиентов о конкретном доме, достаточно найти этот дом на нашем сервисе и распечатать всю информацию в виде своеобразного отчета.

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

«Вопрос и ответ»  консультации профессионалов

Раздел «Вопрос и ответ» дает возможность каждому пользователю получить профессиональную консультацию совершенно бесплатно. Среди экспертов: ведущие игроки рынка, директора агентств, юристы и опытные риэлтеры. Вопрос можно задать как персонально, так и всем экспертам и ознакомиться в открытом доступе с ответом. Тематика — все, что связано со сферой недвижимости: от цен на квартиры до законодательства в сфере ЖКХ. В этом разделе уже опубликованы ответы специалистов на самые распространенные вопросы и ситуации, среди которых можно найти ответ и на свой вопрос.  

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Риэлтеры и агенты по недвижимости верный способ найти своего специалиста

На этой странице портал Realt.by представляет информацию о профессионалах рынка недвижимости. В карточке-анкете каждого риэлтера или агента содержатся: фотография, принадлежность к агентству недвижимости, специализация, регион работы, образование, опыт работы, награды и аттестаты, отзывы и оценки. Профиль может быть дополнен информацией, характеризующей профессионала как личность. Здесь же вы найдете контакты специалиста и объекты, которые он продает. К слову, ресурс позволяет не только просматривать карточки специалистов, но и оценивать их работу. Все это поможет потребителям реализовать свой интерес при купле-продаже недвижимости и найти своего персонального помощника.

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Аdaptive Realt  разработка мобильных версий сайтов и адаптивных интернет-сайтов для агентств и застройщиков

Новый проект Аdaptive Realt создан помочь рынку недвижимости доработать или создать новые удобные для клиентов корпоративные сайты с базами объектов недвижимости агентства, которые будут хорошо отражаться и для мобильных пользователей. Быстрое создание адаптивного сайта с возможностью синхронизации объектов недвижимости с порталом Realt.by, пожалуй, одно из основных преимуществ технологии Аdaptive Realt. Благодаря данному шаблону в агентствах недвижимости не нужно держать команду программистов и прилагать много усилий на разработки с нуля. 

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Коттеджи, усадьбы в аренду — смотри, выбирай, отдыхай

C 1 октября 2016 года размещение объявлений в данном разделе доступно всем зарегистрированным пользователям Realt.by. На данный момент база насчитывает уже 280 объектов, ежедневно расширяясь новыми объявлениями о сдаче коттеджей и усадеб в аренду. Кроме наличия различных фильтров предусмотрена возможность поиска объектов по карте, что особенно удобно при выборе коттеджа или усадьбы.  

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда
2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Конференц-залы Беларуси в аренду — каталог залов для проведения мероприятий

Летом 2016 года информация портала пополнилась каталогом залов для проведения конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий, которые удобно проводить в специализированных помещениях. Каталог постоянно пополняется новыми местами Минска и региональных городов. В карточке зала пользователь найдет все характеристики помещения: вместимость, оборудование, перечень дополнительных услуг и контакты администратора, чтобы забронировать подходящий зал.

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Конференция «Недвижимость и интернет - 2016»

В этом году Realt.by провел VII конференцию «Недвижимость и интернет - 2016», которая собрала более 90 участников от разных компаний белорусского рынка недвижимости. На конференции собрались риэлтеры и агенты, застройщики и маркетологи, а также другие специалисты белорусского рынка недвижимости, чтобы обсудить новые тренды в рекламе недвижимости и современные online-коммуникации, призванные упростить продажу объектов недвижимости. Особенно интересным на конференции было награждение победителей конкурса «Самый продвинутый специалист рынка недвижимости».

Этот год также примечателен активной поддержкой Realt.by весенней и осенней конференций «Актуальные вопросы риэлтерской деятельности», которые были организованы по инициативе «Белорусской ассоциации “Недвижимость”» с целью консолидации риэлтерского сообщества Беларуси. 

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда
2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Результаты Realt.by

Согласно данным Google Analytics, в 2016 году интерес пользователей к порталу серьезно возрос. Так, если в ноябре 2015 года пользователи просматривали около 8 млн страниц сайта, то за аналогичный период 2016 года мы вышли на цифру в 9 млн 236 тыс. Число уникальных посетителей за ноябрь 2016 года отметилось на цифре в 479 683, тогда как в ноябре 2015 года сайт посетили 351 775 пользователей. В ноябре 2015 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. прирост количества пользователей составил 36,3%. 

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Очень отрадно, что по запросам «купить квартиру» в поисковых системах Google и Yandex Realt.by в результатах выдачи находится на первых позициях.

2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда

Realt.by — «Выбор года - 2016»

Признанием работы портала стала награда международного фестиваля-конкурса «Выбор года - 2016». Realt.by снова признан «Порталом о недвижимости Беларуси № 1». Мы убеждены, что в 2017 году мы порадуем пользователей сайта новыми разработками и полезными инструментами, которые будут способствовать развитию рынка недвижимости Беларуси.

С уважением, ваш Realt.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Для Realt.by уходящий год был богат на события. Сегодня подведем черту под 2016-м. Самые главные достижения портала, новые возможности и инструменты — в итоговом обзоре.

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