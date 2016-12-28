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2016 год для Realt.by: новые разделы, полезные сервисы и значимая награда
29.12.2016 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Под конец 2016 года Google и Yandex представили итоговые рейтинги самых популярных поисковых запросов из Беларуси за 2016 год и оказалось, что в категории «покупка года» белорусов больше всего интересовала «квартира в Минске». Как раз в этом году портал Realt.by много сделал для того, чтобы этот и другие запросы белорусов, связанные с куплей-продажей, арендой отечественной недвижимости, реализовывались в полной мере.
Недвижимость регионов Беларуси
2016 год для Realt.by был обозначен активным развитием региональных страниц, где представлена жилая и коммерческая недвижимость Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева и регионов на продажу и в аренду, региональные агентства недвижимости, застройщики, а также новости недвижимости и события на рынке. Информационно-аналитический отдел Realt.by стал на регулярной основе публиковать мониторинги цен на жилую недвижимость в областных городах Беларуси, а также стал готовить аналитические обзоры недвижимости с учетом крупнейших районных центров. Эта уникальная информация размещается не только на нашем сайте, ее уже можно встретить на крупнейших региональных новостных online-площадках, с которыми портал активно сотрудничает.
К слову, чтобы Realt.by больше узнавали в регионах, по дорогам наших областных городов побежали вот такие симпатичные брендированные троллейбусы.
Новые разделы и сервисы
Сервис представляет пользователям удобное досье домов Минска, где о доме на одной страничке собрана наиболее полная информация: местоположение, год постройки, тип планировки квартир, этажность дома, ближайшие объекты инфраструктуры с расстояниями. Досье о каждом из домов дополнено фотографиями экстерьеров, дворов, парковок, детских площадок и подъездных путей, а также панорамами окружающей территории. Мало того, любой пользователь может поучаствовать в формировании сервиса, дополнив информацию своими собственными фотографиями и комментариями. На страничке каждого дома размещены объявления о продаже и аренде квартир в этом доме. Поэтому сейчас можно и не искать квартиры по базе, а искать по конкретным домам, которые приглянулись.
Этот сервис будет очень полезен не только покупателям недвижимости, особенно он может пригодиться специалистам рынка — агентам и риэлтерам. Не нужно тратить время на поиск информации для клиентов о конкретном доме, достаточно найти этот дом на нашем сервисе и распечатать всю информацию в виде своеобразного отчета.
Раздел «Вопрос и ответ» дает возможность каждому пользователю получить профессиональную консультацию совершенно бесплатно. Среди экспертов: ведущие игроки рынка, директора агентств, юристы и опытные риэлтеры. Вопрос можно задать как персонально, так и всем экспертам и ознакомиться в открытом доступе с ответом. Тематика — все, что связано со сферой недвижимости: от цен на квартиры до законодательства в сфере ЖКХ. В этом разделе уже опубликованы ответы специалистов на самые распространенные вопросы и ситуации, среди которых можно найти ответ и на свой вопрос.
На этой странице портал Realt.by представляет информацию о профессионалах рынка недвижимости. В карточке-анкете каждого риэлтера или агента содержатся: фотография, принадлежность к
Новый проект Аdaptive Realt создан помочь рынку недвижимости доработать или создать новые удобные для клиентов корпоративные сайты с базами объектов недвижимости агентства, которые будут хорошо отражаться и для мобильных пользователей. Быстрое создание адаптивного сайта с возможностью синхронизации объектов недвижимости с порталом Realt.by, пожалуй, одно из основных преимуществ технологии Аdaptive Realt. Благодаря данному шаблону в агентствах недвижимости не нужно держать команду программистов и прилагать много усилий на разработки с нуля.
C 1 октября 2016 года размещение объявлений в данном разделе доступно всем зарегистрированным пользователям Realt.by. На данный момент база насчитывает уже 280 объектов, ежедневно расширяясь новыми объявлениями о сдаче коттеджей и усадеб в аренду. Кроме наличия различных фильтров предусмотрена возможность поиска объектов по карте, что особенно удобно при выборе коттеджа или усадьбы.
Летом 2016 года информация портала пополнилась каталогом залов для проведения конференций, семинаров, мастер-классов и иных мероприятий, которые удобно проводить в специализированных помещениях. Каталог постоянно пополняется новыми местами Минска и региональных городов. В карточке зала пользователь найдет все характеристики помещения: вместимость, оборудование, перечень дополнительных услуг и контакты администратора, чтобы забронировать подходящий зал.
В этом году Realt.by провел VII конференцию «Недвижимость и интернет - 2016», которая собрала более 90 участников от разных компаний белорусского рынка недвижимости. На конференции собрались риэлтеры и агенты, застройщики и маркетологи, а также другие специалисты белорусского рынка недвижимости, чтобы обсудить новые тренды в рекламе недвижимости и современные online-коммуникации, призванные упростить продажу объектов недвижимости. Особенно интересным на конференции было награждение победителей конкурса
Этот год также примечателен активной поддержкой Realt.by весенней и осенней конференций «Актуальные вопросы риэлтерской деятельности», которые были организованы по инициативе «Белорусской ассоциации “Недвижимость”» с целью консолидации риэлтерского сообщества Беларуси.
Результаты Realt.by
Согласно данным Google Analytics, в 2016 году интерес пользователей к порталу серьезно возрос. Так, если в ноябре 2015 года пользователи просматривали около 8 млн страниц сайта, то за аналогичный период 2016 года мы вышли на цифру в 9 млн 236 тыс. Число уникальных посетителей за ноябрь 2016 года отметилось на цифре в 479 683, тогда как в ноябре 2015 года сайт посетили 351 775 пользователей. В ноябре 2015 г. по сравнению с ноябрем 2016 г. прирост количества пользователей составил 36,3%.
Очень отрадно, что по запросам «купить квартиру» в поисковых системах Google и Yandex Realt.by в результатах выдачи находится на первых позициях.
Realt.by — «Выбор года - 2016»
Признанием работы портала стала награда международного фестиваля-конкурса «Выбор года - 2016». Realt.by снова признан «Порталом о недвижимости Беларуси № 1». Мы убеждены, что в 2017 году мы порадуем пользователей сайта новыми разработками и полезными инструментами, которые будут способствовать развитию рынка недвижимости Беларуси.
С уважением, ваш Realt.by
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Для Realt.by уходящий год был богат на события. Сегодня подведем черту под 2016-м. Самые главные достижения портала, новые возможности и инструменты — в итоговом обзоре.
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