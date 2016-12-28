Под конец 2016 года Google и Yandex представили итоговые рейтинги самых популярных поисковых запросов из Беларуси за 2016 год и оказалось, что в категории «покупка года» белорусов больше всего интересовала «квартира в Минске». Как раз в этом году портал Realt.by много сделал для того, чтобы этот и другие запросы белорусов, связанные с куплей-продажей, арендой отечественной недвижимости, реализовывались в полной мере.

Недвижимость регионов Беларуси

2016 год для Realt.by был обозначен активным развитием региональных страниц, где представлена жилая и коммерческая недвижимость Бреста, Витебска, Гродно, Гомеля, Могилева и регионов на продажу и в аренду, региональные агентства недвижимости, застройщики, а также новости недвижимости и события на рынке. Информационно-аналитический отдел Realt.by стал на регулярной основе публиковать мониторинги цен на жилую недвижимость в областных городах Беларуси, а также стал готовить аналитические обзоры недвижимости с учетом крупнейших районных центров. Эта уникальная информация размещается не только на нашем сайте, ее уже можно встретить на крупнейших региональных новостных online-площадках, с которыми портал активно сотрудничает.

К слову, чтобы Realt.by больше узнавали в регионах, по дорогам наших областных городов побежали вот такие симпатичные брендированные троллейбусы.



