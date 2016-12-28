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В 2017 году Минск планирует привлечь более 800 млн долларов прямых иностранных инвестиций
29.12.2016 11:44 — Новости Экономики | Tut.by
В экономику столицы в 2017 году планируют привлечь 840 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, а внутренний региональный продукт должен вырасти на 1,8%. Об этом 29 декабря рассказал председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук, сообщает
В четверг, 29 декабря, в Мингорисполкоме рассматривали программу социально-экономического развития столицы на 2017 год. Председатель комитета экономики мэрии Николай Рогащук рассказал, что в 2017-ом планируется привлечь 840 млн долларов прямых иностранных инвестиций. Из них 200 млн предполагается привлечь в банковский сектор, около 640 млн — инвестиции организаций с иностранным капиталом.
«Для привлечения зарубежных инвесторов формируются инвестиционные портфели, которые будут включать предложения земельных участков, объектов недвижимости», — сказал Рогащук.
Планируют в 2017 году также
Для выполнения показателя главам администраций определены задачи по увеличению объемов строительно-монтажных работ, вводу в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, росту розничного и оптового товарооборота, рентабельности продаж, по удельному весу запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства. Кроме того, задания по темпам роста валовой добавленной стоимости по направлениям деятельности доведены структурным подразделениям исполнительного комитета.
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А внутренний региональный продукт должен вырасти на 1,8%.
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