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Мясомолочным заводам Минской области окажут поддержку на 285 млн долларов
29.12.2016 12:35 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко своим указом № 496 от 28 декабря распорядился оказать поддержку шести участникам холдинга «Мясомолпром». Документ
Указ принят в целях финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности «Миноблмясомолпром» — управляющей компании холдинга «Мясомолпром», предприятий «Здравушка-милк», Минского мясокомбината, Молодечненского молочного комбината, Слуцкого мясокомбината и Слуцкого сыродельного комбината.
Минскому облисполкому предписано до 1 января 2017 года осуществить выпуск эмиссионных ценных бумаг, номинированных в долларах, на сумму образовавшейся на 1 декабря 2016 года у вышеперечисленных предприятий задолженности по основному долгу и неуплаченным процентам по кредитам.
Ресурсы выдавались Беларусбанком и Белагропромбанком в том числе на текущую деятельность.
Общая сумма долга эквивалентна 571,3 млн рублей по всем видам валют, в том числе перед Белагропромбанком — 410,9 млн рублей и Беларусбанком — 160,4 млн рублей.
Эмиссия указанных ценных бумаг будет осуществляется с выплатой процентного дохода в размере 7% годовых начиная с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года с их размещением путем закрытой продажи по номинальной стоимости банкам и сроком погашения до 31 декабря 2021 года.
Досрочное погашение эмиссионных ценных бумаг должно осуществляться Миноблисполкомом равными долями ежеквартально, начиная с I квартала 2018 года. Уплата процентного дохода по бумагам будет происходить ежемесячно в долларах: в размере 5,5% годовых за счет средств областного бюджета Минской области; в размере 1,5% годовых за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.
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Александр Лукашенко своим указом № 496 от 28 декабря распорядился оказать поддержку шестерым участникам холдинга "Мясомолпром".
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