﻿ Мясомолочным заводам Минской области окажут поддержку на 285 млн долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мясомолочным заводам Минской области окажут поддержку на 285 млн долларов

29.12.2016 12:35 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко своим указом № 496 от 28 декабря распорядился оказать поддержку шести участникам холдинга «Мясомолпром». Документ опубликован на Национальном портале правовой информации.


Указ принят в целях финансового оздоровления и повышения эффективности деятельности «Миноблмясомолпром» — управляющей компании холдинга «Мясомолпром», предприятий «Здравушка-милк», Минского мясокомбината, Молодечненского молочного комбината, Слуцкого мясокомбината и Слуцкого сыродельного комбината.

Минскому облисполкому предписано до 1 января 2017 года осуществить выпуск эмиссионных ценных бумаг, номинированных в долларах, на сумму образовавшейся на 1 декабря 2016 года у вышеперечисленных предприятий задолженности по основному долгу и неуплаченным процентам по кредитам.

Ресурсы выдавались Беларусбанком и Белагропромбанком в том числе на текущую деятельность.

Общая сумма долга эквивалентна 571,3 млн рублей по всем видам валют, в том числе перед Белагропромбанком — 410,9 млн рублей и Беларусбанком — 160,4 млн рублей.

Эмиссия указанных ценных бумаг будет осуществляется с выплатой процентного дохода в размере 7% годовых начиная с 1 января 2017 года до 31 декабря 2021 года с их размещением путем закрытой продажи по номинальной стоимости банкам и сроком погашения до 31 декабря 2021 года.

Досрочное погашение эмиссионных ценных бумаг должно осуществляться Миноблисполкомом равными долями ежеквартально, начиная с I квартала 2018 года. Уплата процентного дохода по бумагам будет происходить ежемесячно в долларах: в размере 5,5% годовых за счет средств областного бюджета Минской области; в размере 1,5% годовых за счет средств республиканского бюджета, передаваемых в виде субвенций в консолидированный бюджет Минской области в белорусских рублях по официальному курсу Нацбанка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко своим указом № 496 от 28 декабря распорядился оказать поддержку шестерым участникам холдинга "Мясомолпром".

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В 2017 году Минск планирует привлечь более 800 млн долларов прямых иностранных инвестиций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика