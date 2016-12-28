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Проблемные активы банков в ноябре снизились, но с начала года они выросли более чем вдвое
29.12.2016 12:50 — Новости Экономики | Tut.by
Доля проблемных активов белорусских банков росла большую часть года, но в ноябре она снизилась. На 1 декабря она составила 14,2% против рекордных 14,9% месяц назад. По статданным Нацбанка, за ноябрь снижение составило 157 млн деноминированных рублей.
С начала года объем проблемных активов вырос в 2,1 раза, достигнув 5,837 млрд на 1 декабря.
Как
«Ключ решения проблемы — это оздоровление предприятий, улучшение их финансового состояния», — считает председатель правления Нацбанка. При этом Павел Каллаур подчеркнул, что ситуация в банковской системе прогнозируемая и управляемая. «Стресс-тесты, которые мы делали с участием международных организаций, независимая оценка аудиторских компаний, оценка в рамках потенциального надзора Национального банка позволяют делать определенные выводы с точки зрения не только количественного состояния проблемных активов, но и с точки зрения последующих тенденций. По нашим оценкам, тот уровень проблемных активов, который на сегодняшний день сложился, до конца года существенным образом меняться не будет», — сказал он.
По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.
По данным Нацбанка, 19% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти.
В начале года Нацбанк по рекомендации МВФ инициировал оценку качества активов белорусских банков. Речь шла о независимой диагностике девяти крупнейших банков.
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Доля проблемных активов белорусских банков росла большую часто года, но в ноябре она снизилась. На 1 декабря она составила 14,2% против рекордных 14,9% месяц назад.
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