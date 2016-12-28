Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 29 декабря прошли последние в уходящем году торги валютами. Официальный курс белорусского рубля по отношению к корзине иностранных валют ослаб на 0,51%.

Курс доллара вырос на BYN0,0066 до 1,9585 рубля.

Евро подорожал на BYN0,0002 до 2,045 рубля.

Курс российского рубля увеличился на BYN0,0258 до 3,244 рубля за 100 российских рублей.

Стоит отметить, что на 1 января 2016 года были установлены следующие курсы валют: доллар — BYN1,8569 (с учетом деноминации), евро — BYN2,03, российский рубль — BYN 2,55 за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.