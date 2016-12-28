Белорусы часто жалуются, что политики в нашей стране ничем не занимаются. Мы дали слово лидерам разных политических сил, задав им всего два вопроса: что они сделали за уходящий год и что хотят сделать за следующий.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первой и самостоятельно это сделала Либерально-демократическая партия устами ее замглавы Олега Гайдукевича. Он рассказал, что ЛДП провело своих представителей в обе палаты парламента, а в следующем году будет инициировать кампанию по конституционному референдуму и принятию закона о белорусской нации. Пришла очередь остальных политиков.

Кто: Николай Статкевич (Белорусский национальный конгресс)



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Процесс, который я начал после выхода из тюрьмы — возвращение пространства свободы в центре Минска — зажил своей жизнью. Оппозиция вернулась на улицу. У оппозиции не осталось других способов оказывать давление на власть, а напряженность в стране растет. И от того, кто — патриоты или антинародная оппозиция — возглавит этот социальный протест, зависит будущее страны. Сейчас даже малочисленные акции обозначают лидеров протеста. Очень важно, чтобы недовольные люди видели своих потенциальных лидеров.

Что хотят сделать в 2017-м: Нужно консолидировать оппозицию. Мы начали этот процесс в 2016-м, но он не был до конца успешным. Я недооценил степень деградации демократических структур. Но наш конгресс все время расширяется. В каждой области должно быть создано три региональные коалиции — всего 18. Сейчас есть 10. А дальше это будет гражданское движение сопротивления, движение за свободу и независимость. Будем анализировать и внешние угрозы, в связи с неспособностью государства им противостоять. Сейчас угроза идет с Востока.

Как потеплеет, планируем и уличные акции. Первая — День воли, 25 марта, 99-я годовщина объявления БНР, это будет подготовка к 100-летию. Мы решили проводить акцию в центре Минска, а не идти узкими тротуарами от кинотеатра «Октябрь» до места выгула собак у площади Бангалор. Это унизительно, это отказ от борьбы за власть.

Кто: Анатолий Лебедько (ОГП)



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Мы выполнили нашу установку на парламентскую кампанию: насколько возможно. Мы донесли до людей нашу позитивную альтернативу «Миллион новых рабочих мест» через 34 наших спикера. Мы добились делигитимации избирательной кампании. И в конце года смогли использовать мандат Анны Канопацкой для целого ряда позитивных дел.

Что хотят сделать в 2017-м: В ноябре начнется местная избирательная кампания, снова будем продвигать нашу программу структурных реформ. Будем развивать и укреплять правоцентристскую коалицию и Ассамблею народных представителей, созданную в этом году.

Кто: Георгий Атаманов (И.о. первого секретаря ЦК Компартии)



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Наши коммунисты активно участвовали во Всебелорусском собрании. Во-вторых, мы выдвигали около 60 человек в парламент, восемь стало депутатами — это самое большое количество из всех действующих партий.

Что хотят сделать в 2017-м: Будем участвовать в местной кампании, уже определяем кандидатов, будем проводить с ними занятия, учить выступать, встречаться в коллективах, вырабатывать паспорта на каждый округ. В феврале будет пленум, где мы выберем нового первого секретаря.

В 2017-м будет несколько важных дат: 4 марта — 100 лет минской милиции, 17 марта — столетие первого Совета народных депутатов в Минске и 7 ноября — 100 лет Октябрьской революции.

Кто: Юрий Губаревич (Движение «За свободу»)



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Активизировалась деятельность, пришли новые люди, много молодежи — за год мы выросли больше чем на 140 человек, создана молодежная организация. Мы активно участвовали в парламентской кампании, 15 наших кандидатов работали на полную отдачу. Если бы голоса посчитали, большинство из них могло бы реально побеждать.

Что хотят сделать в 2017-м: Для нас остаются важными европейский выбор и сохранение независимости Беларуси. Сейчас ситуация с этим достаточно напряженная. Будем работать с обществом, искать единомышленников. Будем использовать разные формы работы, перенесем активность в регионы и будем готовиться до активного участия в местной кампании 2018 года.

Кто: Татьяна Короткевич (Говори правду)



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Мы участвовали в парламентских выборах, чтобы в нашей стране появились альтернативные депутаты в парламенте. Мы считаем, что два депутатских кресла — это наша заслуга.

Этот год привел к нам много новых сторонников, мы активно участвовали в жизни страны. Раньше у нас было около 500 сторонников, сейчас — около 1000. Форум «Говори правду» стал апогеем и доказательством нашей успешности. Люди приехали со всей страны.

Наша повестка «Мирных перемен» стала национальной, в том числе и для власти. Озвучиваются наши инициативы, но в реальности их пока нет.

Что хотят сделать в 2017-м: Мы будем продолжать традицию больших мероприятий, в которых участвуют наши сторонники. Мы хотим подготовить 500 кандидатов на местные выборы. Будем развиваться организационно и защищать граждан в ситуации социально-экономического кризиса.

Кто: Александр Шатько (замглавы РОО «Белая Русь»)



Александр Шатько, фото: Минск-Новости

Что сделали за 2016-й: Прошло огромное число мероприятий для разных социальных групп: и научно-философские семинары, и мероприятия по интересам в регионах для рабочих, служащих, учителей, работников культуры. Мы нашли свою нишу и в ней развиваемся. Наши мероприятия стали более значимые и весомые. Мы не делаем их просто, чтобы себя отрекламировать, а делаем их уже в интересах людей.

В Палате представителей 68 наших членов, и их становится больше. Они увидели, чем мы можем помочь каждому кандидату в депутаты, мы готовили им встречи, стояли на пикетах, собирали подписи.

Мы выросли численно, прибавили около 3,7 тысяч. Причем мы никого не заставляли, на сегодняшний день в этом нет необходимости. И раньше не заставляли, но сейчас об этом даже смешно говорить.

Что хотят сделать в 2017-м: В октябре у нас съезд, десятилетие организации — подводим итоги. Год будет отчетный — мы заявляем о себе. Мы не ставим перед собой задачу стать партией. Может быть, она и вырастет из наших рядов, но я не могу утверждать, что так будет. Половина наших членов хочет стать партией, половина хочет остаться в общественном объединении и не видит смысла переходить в партию. Но мы говорим об этом.

Кто: Алексей Янукевич (БНФ)



Фото: TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Белорусское общество осознало те угрозы, которые исходят со стороны Кремля, т.н. «русского мира» и восприняло наши подходы к защите независимости и национальных интересов. И в рамках парламентских выборов, и до этого мы формулировали и в виде заявлений, и комментариев нашу позицию. У нас в программе на выборах был конкретный список мер для укрепления независимости. В конце года даже государство начало осуществлять часть из них, в частности — прекращать деструктивную, антибелорусскую деятельность некоторых пророссийских ресурсов и пропагандистов. Мы считаем это в большой степени и нашей заслугой.

Что хотят сделать в 2017-м: Мы будем продолжать нашу деятельность по защите независимости. Будем предъявлять альтернативную экономическую программу обеспечения роста через открытость Беларуси Евросоюзу и всему свободному миру.

Кто: Сергей Калякин (партия левых «Справедливый мир»)



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Партия отметила 25-летие. Это достижение, что в белорусских условиях, когда партии существовать не могут, мы существуем. И понемножку развиваемся. У нас стойкая база сторонников среди населения. Мы отметились и активным участием в выборах, мы хорошо поработали с людьми.

Что хотят сделать в 2017-м: Это год столетия Октябрьской революции, это событие будет ключевым и в деятельности нашей партии. Идеалы, которые двигали народными массами тогда, и сегодня актуальны: вопросы справедливости, равенства, солидарности, свободы — они и сегодня у нас не решены. Мы будем готовиться к выборам в местные советы.

Кто: Виталий Рымашевский (Белорусская христианская демократия)



Фото из архива

Что сделали за 2016-й: Парламентская кампания, даже в отсутствие свободных выборов, показала дееспособность нашей правоцентристской коалиции. У нас появились новые формы работы, реальные проекты реформ. По нашей инициативе, с помощью депутата Анны Канопацкой (ОГП), прошел круглый стол по проблеме алкоголизации населения. Впервые на моей памяти за стол с оппозицией сели представители трех министерств.

Что хотят сделать в 2017-м: У нас есть проекты реформ в 10 важнейших областях, и мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы добиться изменений. Будем получать поддержку этих законопроектов у населения, проводить акции, собирать подписи, давить на власть. Будем искать союзников, как показывает практика — и в профильных министерствах есть люди, которые понимают необходимость изменений и поддерживают наши предложения. Сегодня — время собирать все разумные силы ради спасения нашей страны, потому что ситуация критическая. Главная из реформ — изменение избирательного законодательства.

Кто: Николай Улахович (Белорусская патриотическая партия)



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Три человека вошло в Палату представителей. Для нашей партии — старейшей в стране — это достойный результат. Придет время — догоним коммунистов. В моем округе мы выступили с инициативой о поддержке параолимпийской славы Беларуси. В Михановичах (Минская область — TUT.BY) партия поддержала идею создать центр тренировок для параолимпийцев. Сейчас ведем переговоры, частный инвестор уже выделил кое-какие деньги для проектной документации. Может, их будет несколько. Вторую часть, мы надеемся, и они подтверждают свою готовность — «Газпром трансгаз Беларусь».

Что хотят сделать в 2017-м: Будем готовиться к местным выборам на всех уровнях по всей стране. Идет организационное построение партии: считаем, что у нас еще недостаточно районных организаций. Так как наша страна — миротворец в конфликте в Украине, я вошел в группу по контакту с Верховной радой Украины в парламентском собрании России и Беларуси. Наша партия тоже будет пытаться быть миротворцем.

Кто: Дмитрий Дашкевич (Молодой фронт)



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Что сделали за 2016-й: Мы провели ряд акций по популяризации бело-красно-белого флага, в том числе — сбор подписей. Я сначала думал, что соберу 1000 подписей и все. Но, когда подключились парни, мы вшестером собрали 10 тысяч подписей без какого-то финансирования, просто пошли в переходы. Это было позитивное мероприятие, которое многих вдохновило, люди подписывались, преодолевали страх.

Что хотят сделать в 2017-м: Мы планируем акции, разрабатываем их график. Но мой опыт показывает, что нужно меньше говорить и больше делать. Часто озвучиваются наполеоновские планы, а результаты — совсем другие. Будем продолжать популяризацию бело-красно-белого флага и белорусского языка.