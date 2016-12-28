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Глава МИД Польши: Я не хочу сокращать финансирование телеканала "Белсат", но должен
29.12.2016 14:18 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство внутренних дел Польши вынуждено сократить финансирование телеканала «Белсат». Эти средства будут направлены на открытие новых консульств и поддержку сирийских беженцев. Об этом глава ведомства Витольд Ващиковски сообщил польскому телеканалу
По словам Ващиковского, правительство Польши не является владельцем телеканала и «Белсат» мог бы поискать себе других доноров.
«В настоящее время мы увеличили консульские функции. Мы должны открывать новые консульства, создать в будущем году колл-центр для поляков, живущих в Великобритании», — рассказал Ващиковский о том, куда планирует министерство направить ранее выделяемые телеканалу средства.
«У нас также есть договоренность с белорусами, что они распространят на территории Беларуси телевидение Polonia Культура», — напомнил он.
О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов),
Директор телеканала Агнешка Ромашевская заявила, что это приведет фактически к уничтожению телеканала.
В свою очередь Ващиковский
«Таким образом белорусское общество смогло бы увидеть, как выглядит жизнь в соседней стране. Они будут смотреть на Польшу, как мы „за коммуной“ смотрели на Запад», — уверен глава польского МИД.
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Эти средства будут направлены на открытие новых консульств и поддержку сирийских беженцев.
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