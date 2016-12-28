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На месте музея ВОВ начнется масштабная стройка

29.12.2016 14:28 — Новости Экономики | БДГ  
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Александр Лукашенко отдал сербским инвесторам землю возле Дворца республики. На месте снесенного музея войны будет построен очередной многофункциональный комплекс.

Согласно указу президента от 28 декабря №497, в 2017-2020 годах на месте музея ВОВ будет построен многофункциональный комплекс. Строительством будет заниматься компания «БК Капитал Центр». В состав комплекса войдут торговые и административные помещения, бизнес-апартаменты, помещения для размещения предприятий общественного питания, подземный паркинг.

«Осуществление этого проекта позволит завершить застройку архитектурного ансамбля одной из центральных площадей белорусской столицы», - сообщает пресс-служба. Как пишет  TUT.BY, указанная в качестве застройщика компания принадлежит братьям Каричам, сербским олигархам и друзьям белорусского президента.

Сейчас принадлежащие братьям Каричам компании строят в Минске комплекс «Минск-Мир», в который входит торговый комплекс «Дана-Молл», а также реализуют ряд других проектов. Строят они также в России, Казахстане и других странах.

В отношении братьев в Сербии было начало уголовное преследование, по некоторым данным, Боголюб Карич получил убежище в России, однако была и неподтвержденная информация о том, что он проживает в Минске, откуда и руководит бизнесом.

В 2015 году Александр Лукашенко принимал Боголюб Карича и депутата Народной Скупщины (парламента) Сербии, почетного консула Беларуси в Белграде Драгомира Карича в своей резиденции.

О том, как развивалась дружба Беларуси и Сербии можно прочитать в материале БДГ.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко отдал сербским инвесторам землю возле Дворца республики. На месте снесенного музея войны будет построен очередной многофункциональный...

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