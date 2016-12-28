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Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС

29.12.2016 14:43 — Новости Экономики | Tut.by  
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В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о еще одном инциденте с корпусом реактора на Белорусской атомной электростанции. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

МИД Литвы просит тщательным образом расследовать этот инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) о результатах расследования.

В ноте выражается огромная озабоченность в связи с повторением инцидентов на БелАЭС, о которых Литва узнала не от властей Беларуси, а из СМИ.

Напомним, при доставке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус задел опору контактной сети железной дороги. По информации официальных источников, касание было незначительным, корпус реактора не поврежден.

Прибывший на БелАЭС корпус установят на первом энергоблоке вместо «упавшего» летом 2016 года.

 
 
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В ноте выражается огромная озабоченность в связи с повторением инцидентов на БелАЭС, о которых Литва узнала не от властей Беларуси, а из СМИ.

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