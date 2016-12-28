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Литва вручила ноту послу Беларуси по поводу инцидента на БелАЭС
29.12.2016 14:43 — Новости Экономики | Tut.by
В четверг послу Беларуси в Вильнюсе Александру Королю была вручена нота с просьбой в срочном порядке представить исчерпывающую информацию о еще одном инциденте с корпусом реактора на Белорусской атомной электростанции. Об этом
МИД Литвы просит тщательным образом расследовать этот инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и Международное агентство атомной энергетики (МАГАТЭ) о результатах расследования.
В ноте выражается огромная озабоченность в связи с повторением инцидентов на БелАЭС, о которых Литва узнала не от властей Беларуси, а из СМИ.
Напомним, при доставке нового корпуса реактора на БелАЭС недалеко от станции Славное Толочинского района Витебской области корпус
Прибывший на БелАЭС корпус
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В ноте выражается огромная озабоченность в связи с повторением инцидентов на БелАЭС, о которых Литва узнала не от властей Беларуси, а из СМИ.
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