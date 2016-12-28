|
Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси
29.12.2016 14:40 — Новости Экономики | Tut.by
Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает
Василий Жарко сменил на этом посту Наталью Кочанову, которая
До назначения на эту должность Василий Жарко 10 лет возглавлял Министерство здравоохранения Беларуси.
Родился в 1956 году в деревне Лесники Дрогичинского района Брестской области.
В 1975 году окончил медицинское училище, в 1984 — Минский государственный медицинский институт, в 2008 — Академию управления при президенте Республики Беларусь.
Служил в рядах Советской Армии, а затем работал помощником санитарного врача районной СЭС в Ивацевичах.
После завершения университета работал врачом-педиатром Брестской детской областной больницы, заведующим отделением районной больницы в Дрогичине, врачом-инспектором, заместителем начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома.
В 2002—2003 гг. — заместитель главного врача детской областной больницы в Бресте, директор санатория «Криница» д. Ждановичи. В 2003 — 2005 гг. — генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт».
С 2005 года и до назначения министром исполнял обязанности генерального секретаря Белорусского Красного Креста. Министром здравоохранения был назначен в 2006 году.
Владеет немецким языком.
Женат. Имеет дочь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Василий Жарко сменил на этом посту Наталью Кочанову, которая возглавила Администрацию президента Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии