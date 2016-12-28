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Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси

29.12.2016 14:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Василий Жарко назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Василий Жарко сменил на этом посту Наталью Кочанову, которая возглавила Администрацию президента Беларуси.

До назначения на эту должность Василий Жарко 10 лет возглавлял Министерство здравоохранения Беларуси.

Родился в 1956 году в деревне Лесники Дрогичинского района Брестской области.

В 1975 году окончил медицинское училище, в 1984 — Минский государственный медицинский институт, в 2008 — Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Служил в рядах Советской Армии, а затем работал помощником санитарного врача районной СЭС в Ивацевичах.

После завершения университета работал врачом-педиатром Брестской детской областной больницы, заведующим отделением районной больницы в Дрогичине, врачом-инспектором, заместителем начальника управления здравоохранения Брестского облисполкома.

В 2002—2003 гг. — заместитель главного врача детской областной больницы в Бресте, директор санатория «Криница» д. Ждановичи. В 2003 — 2005 гг. — генеральный директор УП «Белпрофсоюзкурорт».

С 2005 года и до назначения министром исполнял обязанности генерального секретаря Белорусского Красного Креста. Министром здравоохранения был назначен в 2006 году.

Владеет немецким языком.

Женат. Имеет дочь.

 
Теги: Брест
 
 
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Василий Жарко сменил на этом посту Наталью Кочанову, которая возглавила Администрацию президента Беларуси.

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