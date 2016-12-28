|
Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2017 года должна составить порядка 970 рублей за квадратный метр
29.12.2016 14:53 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 29 декабря. Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2017 года должна составить 968,83 рубля за квадратный метр. Такой параметр утвержден в числе ряда других постановлением Совета министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088. Документ устанавливает важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017 год.
Как сообщила пресс-служба, Министерству архитектуры и строительства поручено обеспечить на конец 2017 года среднюю стоимость 1 кв. м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков), в 968,83 рубля (на данный момент 660 рублей за 1 квадратный метр. — БелаПАН.). Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья должна составить 65%.
Как ранее сообщалось, стоимость строительства квадратного метра жилья к 2020 году должна будет соответствовать средней зарплате по стране. Такие параметры заложены в программу социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденную указом президента № 466 от 15 декабря. На сегодня средняя зарплата в Беларуси составляет порядка 360 долларов в месяц.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить в 2017 году снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% по сравнению с 2016 годом.
Долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении планируется довести до 52%.
Для облисполкомов и отдельных ведомств установлены показатели только по энергосбережению.
Марина Носова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2017 года должна составить порядка 970 рублей за квадратный метр
Минск, 29 декабря. Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2017 года должна составить 968,83 рубля за квадратный метр. Такой параметр утвержден в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии