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Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2017 года должна составить порядка 970 рублей за квадратный метр

29.12.2016 14:53 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2017 года должна составить 968,83 рубля за квадратный метр. Такой параметр утвержден в числе ряда других постановлением Совета министров Республики Беларусь от 28 декабря 2016 года № 1088. Документ устанавливает важнейшие целевые показатели исполнения государственных программ на 2017 год.

Как сообщила пресс-служба, Министерству архитектуры и строительства поручено обеспечить на конец 2017 года среднюю стоимость 1 кв. м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков), в 968,83 рубля (на данный момент 660 рублей за 1 квадратный метр. — БелаПАН.). Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья должна составить 65%.

Как ранее сообщалось, стоимость строительства квадратного метра жилья к 2020 году должна будет соответствовать средней зарплате по стране. Такие параметры заложены в программу социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденную указом президента № 466 от 15 декабря. На сегодня средняя зарплата в Беларуси составляет порядка 360 долларов в месяц.

Также правительство установило на 2017 год для Министерства антимонопольного регулирования и торговли показатель по приросту объектов бытового обслуживания в районных центрах и сельской местности. За 2017 год таких объектов должно стать больше на 28.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить в 2017 году снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% по сравнению с 2016 годом.

Согласно документу, ожидаемая продолжительность жизни в Беларуси составит 74,3 года.

Долю отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке в стоимостном выражении планируется довести до 52%.

Прирост количества посещений организаций культуры (к уровню 2015 года) на конец 2017 года должен составить минимум 2%.

Для Министерства лесного хозяйства установлен объем заготовки древесины с 1 га лесных земель — 2,35 куб. м, а также обеспечение лесистости территории не менее 39,7%.

Также стоит задача войти в топ-30 по индексу уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития.

Количество абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа к сети интернет на конец года должно составить 32,5 на 100 человек.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить значение отношения суммы кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельскохозяйственных организациях не более 1,07% на конец года.

Протяженность сети дорог с повышенным скоростным режимом увеличился до 1 тыс. 355 км.

Уровень зарегистрированной безработицы к концу 2017 года не должен превысить 2%.

Национальная академия наук отвечает за обеспечение удельного веса инновационной продукции в общем объеме продукции (услуг). Он должен составить 15,4%.

Для облисполкомов и отдельных ведомств установлены показатели только по энергосбережению.

Как отметила пресс-служба, важнейшие целевые показатели заказчиков госпрограмм на 2017 год являются ключевыми показателями эффективности работы руководителей республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома.

Документом предусмотрен ежеквартальный мониторинг и информирование Совета министров о выполнении важнейших целевых показателей заказчиков госпрограмм на будущий год.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. Стоимость строительства жилья с господдержкой к концу 2017 года должна составить 968,83 рубля за квадратный метр. Такой параметр утвержден в...

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