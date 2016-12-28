Компромиссное решение по нефтегазовому вопросу с Россией должно быть найдено не позднее I квартала 2017 года. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, передает БЕЛТА .

По словам вице-премьера, переговорный процесс активно продолжается. «Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем газа и нефти», — отметил Владимир Семашко.

Он напомнил, что в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации. «Тем не менее взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее I квартала 2017 года», — заверил Владимир Семашко.

Напомним, что нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта, который действует на период 2015—2016 годов. В рамках этого контракта оговорена формула, которая предусмотрена действующим соглашением: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

В октябре стороны объявили о достижении компромисса. Согласно заявлениям Минска, Москва оставляет цену на газ на прежнем уровне, но предоставит некую межбюджетную компенсацию. Министр энергетики также заявил, что Беларусь до 21 октября перечислит недоплаченные за российский газ средства.

В декабре Дворкович сообщил, что российское правительство получило и обсуждает предложения Беларуси по газовому вопросу. При этом он отметил, что Россия все еще ожидает оплаты долга. Он составляет 281 миллион долларов.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года на 2,25 млн тонн нефти. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь.

Затем посол России в Беларуси Александр Суриков анонсировал разрешение нефтегазового спора между странами до 20 декабря. По его словам, переговоры между сторонами еще идут. Суриков подчеркнул, что между странами нет ни газовых, ни нефтяных войн. Но уже 23 декабря вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке.

Вчера, 28 декабря, председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко сообщил , что решение нефтегазовых вопросов с Россией переносится на 2017 год.