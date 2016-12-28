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Евросоюз осудил очередной смертный приговор в Беларуси

29.12.2016 16:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Евросоюз вновь призвал белорусские власти присоединиться к глобальному мораторию на применение смертной казни в качестве первого шага к ее отмене. Так в Брюсселе отреагировали на смертный приговор, вынесенный в Гомеле.

— Этот приговор, как и казни четырех человек ранее в этом году, противоречит обязательствам, взятым на себя властями Беларуси, рассмотреть вопрос введения моратория на применение смертной казни, — заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.

Она также подчеркнула, что ЕС выступает против применения смертной казни во всех случаях, потому что она «не способна сдерживать преступность и унижает человеческое достоинство».

— Шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных основных свобод, верховенства права и прав человека, в том числе в отношении проблемы смертной казни, по-прежнему будут ключевым вопросом при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси.

28 декабря Гомельским областным судом на выездном заседании в Мозыре к расстрелу приговорен 39-летний мужчина, убивший собственных детей.

Напомним, что Беларусь — единственная страна в Европе, где применяется высшая мера наказания. Последние три смертных приговора были приведены в исполнение 5 ноября. А 13 декабря МИД Беларуси и Совет Европы провели совместную конференцию «Отмена смертной казни и общественное мнение» в Минске.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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От шагов Беларуси в вопросе смертной казни будет зависеть политика Брюсселя по отношению к Минску, подчеркнули в ЕС.

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