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Евросоюз осудил очередной смертный приговор в Беларуси
29.12.2016 16:00 — Новости Экономики | Tut.by
Евросоюз
— Этот приговор, как и казни четырех человек ранее в этом году, противоречит обязательствам, взятым на себя властями Беларуси, рассмотреть вопрос введения моратория на применение смертной казни, — заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич.
Она также подчеркнула, что ЕС выступает против применения смертной казни во всех случаях, потому что она «не способна сдерживать преступность и унижает человеческое достоинство».
— Шаги со стороны Беларуси к обеспечению универсальных основных свобод, верховенства права и прав человека, в том числе в отношении проблемы смертной казни, по-прежнему будут ключевым вопросом при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси.
28 декабря Гомельским областным судом на выездном заседании в Мозыре к расстрелу приговорен 39-летний мужчина, убивший собственных детей.
Напомним, что Беларусь — единственная страна в Европе, где применяется высшая мера наказания. Последние три смертных приговора
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От шагов Беларуси в вопросе смертной казни будет зависеть политика Брюсселя по отношению к Минску, подчеркнули в ЕС.
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