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Встретим Новый год чисто с Soudal

29.12.2016 12:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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SOUDAL делится способами оперативной подготовки жилья ко встрече Нового года. До праздника остались считанные дни, собственно, часы. Ремонтные работы подходят к концу, но квартира совершенно не готова к праздникам. Звучит знакомо? Именно для таких случаев компания SOUDAL предлагает многофункциональные продукты, которые помогут легко удалить свежие загрязнения и очень быстро навести порядок в отремонтированном помещении. Очищающие салфетки Swipex от SOUDAL помогут сделать помещение чистым одним движением руки, они идеально подходят для удаления свежих химических веществ с рук, инструментов и других твердых поверхностей. Это средство подойдет для избавления от свежих загрязнений от силикона, гибридных полимеров, полиуретановой пены и клеев, а также удалит свежие пятна от чернил, туши, красок, масел и жира, в том числе с кожи и волос. Салфетки изготавливаются из прочного нетканого материала, устойчивого к механическим повреждениям, обладают приятным запахом и самое главное, безвредны для кожи и окружающей среды.

А средство для удаления затвердевшей пены SOUDAL PU Remover поможет избавиться от затвердевшей монтажной пены на непористых поверхностях. На металле, стекле, керамике и многих ламинированных поверхностях. Таким образом, косяки, рамы и подоконники из алюминия и некоторых сортов ПВХ, сантехника, инструменты, монтажные пистолеты, устойчивые к химическим веществам, в считанные мгновения станут идеально чистыми.

В составе SOUDAL PU Remover идут шпатель и кисточка для экономичного и точного применения. Что примечательно, паста не капает и не стекает с вертикальных поверхностей, это делает ее применение очень комфортным. Средство обладает высокой эластичностью и практически не пахнет. Специально подобранная смесь растворителей и пластификаторов является безвредной для окружающей среды.

www.soudal.ru
 
 
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SOUDAL делится способами оперативной подготовки жилья ко встрече Нового года. До праздника остались считанные дни, собственно, часы. Ремонтные работы подходят к...

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