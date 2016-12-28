В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Встретим Новый год чисто с Soudal SOUDAL делится способами оперативной подготовки жилья ко встрече Нового года. До праздника остались считанные дни, собственно, часы. Ремонтные работы подходят к...

SOUDAL делится способами оперативной подготовки жилья ко встрече Нового года. До праздника остались считанные дни, собственно, часы. Ремонтные работы подходят к концу, но квартира совершенно не готова к праздникам. Звучит знакомо? Именно для таких случаев компания SOUDAL предлагает многофункциональные продукты, которые помогут легко удалить свежие загрязнения и очень быстро навести порядок в отремонтированном помещении. Очищающие салфетки Swipex от SOUDAL помогут сделать помещение чистым одним движением руки, они идеально подходят для удаления свежих химических веществ с рук, инструментов и других твердых поверхностей. Это средство подойдет для избавления от свежих загрязнений от силикона, гибридных полимеров, полиуретановой пены и клеев, а также удалит свежие пятна от чернил, туши, красок, масел и жира, в том числе с кожи и волос. Салфетки изготавливаются из прочного нетканого материала, устойчивого к механическим повреждениям, обладают приятным запахом и самое главное, безвредны для кожи и окружающей среды.А средство для удаления затвердевшей пены SOUDAL PU Remover поможет избавиться от затвердевшей монтажной пены на непористых поверхностях. На металле, стекле, керамике и многих ламинированных поверхностях. Таким образом, косяки, рамы и подоконники из алюминия и некоторых сортов ПВХ, сантехника, инструменты, монтажные пистолеты, устойчивые к химическим веществам, в считанные мгновения станут идеально чистыми.В составе SOUDAL PU Remover идут шпатель и кисточка для экономичного и точного применения. Что примечательно, паста не капает и не стекает с вертикальных поверхностей, это делает ее применение очень комфортным. Средство обладает высокой эластичностью и практически не пахнет. Специально подобранная смесь растворителей и пластификаторов является безвредной для окружающей среды.www.soudal.ru