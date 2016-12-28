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Компания Viessmann названа лучшим семейным бизнесом 2016 года

29.12.2016 12:53 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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По итогам 2016 года немецкая Академия семейного бизнеса INTES и журнал Импульс присудили ежегодную награду Лучшее семейное предприятие компании Viessmann, одному из ведущих мировых производителей систем отопления, охлаждения и промышленных установок, продукция которого широко представлена на российском рынке. В Германии семейные предприятия традиционно рассматриваются как двигатель национальной экономики, а их число в стране в настоящий момент превышает 2,5 миллиона. Сегодня в филиалах компании Viessmann по всему миру работают более 12 тысяч человек, а объем реализации ее продукции превышает 2,2 миллиарда евро в год. Более половины этого объема приходится на зарубежные страны, в том числе Россию и Китай, где немецкая компания имеет огромный рынок сбыта и успешно конкурирует с местными производителями.

По мнению главы компании Мартина Виссманна, ее успех на мировом рынке во многом обусловлен стремлением идти в ногу со временем и широким внедрением современных цифровых технологий в продуктах Viessmann. В современных домах и квартирах повсеместно используются технологии умного дома, поэтому бытовым устройствам необходимы функции управления через Интернет.

Например, вы можете управлять домашней системой отопления, находясь в путешествии, с помощью своего смартфона. И это лишь малая часть возможностей, которые дают сетевые технологии. Мы полностью перестроили свою компанию в соответствии с тенденциями современного цифрового мира, и я очень рад, что мой сын, занимающий в компании пост директора по цифровым технологиям, тоже является приверженцем этой идеи, говорит предприниматель.

В России продукция Viessmann особенно широко представлена на рынках газового отопительного оборудования и тепловых насосов, с каждым годом приобретающих в стране все большую популярность. При этом российским заказчикам в полной мере доступны все решения компании в области дистанционного контроля и управления оборудованием как индивидуальных, так и индустриальных серий.

Это, в частности, системы диспетчеризации Vitocom 100 LAN1 и Vitocom 200 LAN2, обеспечивающие возможность контроля работы отопительных установок через Интернет. Для легкого взаимодействия пользователя с автоматикой котельной служит мобильное приложение Vitotrol App для iOS и Android с простым и интуитивным интерфейсом, включающее также справочные функции и функции аварийного оповещения.

www.viessmann.de
 
 
Ссылка на источник 24
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По итогам 2016 года немецкая Академия семейного бизнеса INTES и журнал Импульс присудили ежегодную награду Лучшее семейное предприятие компании Viessmann, одному из...

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