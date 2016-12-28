МИНСК, 29 дек – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ на 2017 год, сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik Иван Руднев Власти определили, что мешает успехам белорусской экономики

Соответствующие поручения даны в постановлении №1088, утвержденного 28 декабря.

"Постановление входит в систему документов, направленных на реализацию задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год, и устанавливает важнейшие целевые показатели заказчиков государственных программ, включенных в перечень государственных программ на 2016 – 2020 годы", – сказали в пресс-службе.

Так, Минархитектуры должно обеспечить на конец 2017 года среднюю стоимость 1 квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой (без индивидуальных застройщиков), в 968 рублей, а доля многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме должна составить 65%.

МАРТу поручено открыть в райцентрах и на селе 28 новых объектов бытового обслуживания, а МинЖКХ – снизить затраты на оказание жилищно-коммунальных услуг населению не менее чем на 5% (по сравнению с 2016 годом).

В соответствии с документом, ожидаемая продолжительность жизни в 2017-м должна составить 74,3 года, а доля белорусских лекарств на рынке республики быть доведена до 52%.

Кроме того, в следующем году, согласно постановлению Совмина, белорусам необходимо будет чаще (на 2%) посещать организации культуры.

Минлесхозу установили объем заготовки древесины с одного гектара (2,35 кубометра) и показатель обеспечения лесистости территории (не менее 39,7%).

В правительстве считают, что Беларусь в 2017 году должна войти в топ-30 государств по индексу уровня образования в рейтинге стран по индексу человеческого развития. Кроме того, за год количество абонентов широкополосного доступа к интернету необходимо увеличить до 32,5 единицы на 100 человек.

Минсельхозпроду поручили обеспечить значение отношения суммы кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке не более 1,07% на конец года.

У Минспорта сразу три показателя: экспорт туристических услуг увеличить до 157,1 миллиона долларов; в рейтинге по олимпийским дисциплинам страна должна войти в топ-25; количество белорусов, занимающихся физкультурой и спортом, довести до 22,6% от общего числа населения.

Постановлением также предусмотрено, что протяженность дорог с повышенным скоростным режимом в 2017-м увеличился до 1,355 тысячи километров, а безработица не превысит 2%. Для облисполкомов и отдельных ведомств Совмин установил только показатели по энергосбережению.

Как сообщили в пресс-службе правительства, постановление вступает в силу после официального опубликования.