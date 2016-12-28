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"Репортеры без границ" призывают власти Беларуси немедленно освободить трех пророссийских колумнистов

29.12.2016 16:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает белорусские власти «немедленно освободить трех блогеров — Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко». Об этом говорится в заявлении правозащитной организации.

Три белорусских журналиста, которые сотрудничали с российскими СМИ, — информагентством "Регнум", а также сайтами «Лента.ру» и «ЕАДэйли» — обвиняются в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения России и Беларуси национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей (ст. 130 УК Беларуси). Все трое находятся под стражей. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

По мнению главы отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханна Бирка, публикации названных авторов «были спорными, но это не оправдывает их задержания».

«Согласно международным стандартам, заключение их под стражу не является ни необходимым, ни пропорциональным. Мы просим белорусские власти освободить их и обеспечить справедливое судебное разбирательство с привлечением независимых экспертов для оценки содержания публикаций», — заявил Бирк.

 
 
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По мнению главы отдела Восточной Европы и Центральной Азии "Репортеров без границ" Йоханна Бирка, публикации названных авторов "были спорными, но это не...

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