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Офисы, паркинг и магазины эксклюзивных часов. Что построят на месте бывшего музея ВОВ

29.12.2016 16:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Вчера стало известно, что участок бывшего музея Великой Отечественной застроит компания, подконтрольная братьям Каричам. Проектом занимается СООО «Белинте-Роба», входящая в «Дана Холдингс». Исполняющий обязанности директора застройщика Зоран Маркович рассказал БЕЛТА, что появится на Октябрьской площади к 2020 году и сколько это будет стоить.


Многофункциональный комплекс «БК Капитал Центр» построят в 2017—2020 годах. На его реализацию планируется направить около 40 млн долларов. К строительно-монтажным работам будут привлекаться только белорусские организации.

В составе центра предусмотрены административно-офисные, торговые помещения, ресторан с обзорной террасой, подземный паркинг и стоянка на внутридворовой территории. Ожидается, что здесь разместятся штаб-квартиры крупных компаний, а в торговых точках будут представлены эксклюзивные часы, ювелирные изделия, модная одежда и аксессуары.

«Комплекс гармонично впишется в исторически сложившуюся застройку, в частности будет сочетаться с архитектурой Дворца культуры профсоюзов. Вместе с тем соседнее здание „Велком“ заставляет учитывать современные тенденции. Принимая во внимание необходимость примирения разных направлений, мы отдали предпочтение стилю на грани классики и модерна, сделали шаг в сторону умеренной эклектики. В настоящее время готовится эскизный проект, зайти на площадку рассчитываем в 2017 году», — сказал Зоран Маркович.

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Участок будет застраивать компания, подконтрольная братьям Каричам.

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