|
Офисы, паркинг и магазины эксклюзивных часов. Что построят на месте бывшего музея ВОВ
29.12.2016 16:55 — Новости Экономики | Tut.by
Вчера стало известно, что участок бывшего музея Великой Отечественной
Многофункциональный комплекс «БК Капитал Центр» построят в 2017—2020 годах. На его реализацию планируется направить около 40 млн долларов. К строительно-монтажным работам будут привлекаться только белорусские организации.
В составе центра предусмотрены административно-офисные, торговые помещения, ресторан с обзорной террасой, подземный паркинг и стоянка на внутридворовой территории. Ожидается, что здесь разместятся штаб-квартиры крупных компаний, а в торговых точках будут представлены эксклюзивные часы, ювелирные изделия, модная одежда и аксессуары.
«Комплекс гармонично впишется в исторически сложившуюся застройку, в частности будет сочетаться с архитектурой Дворца культуры профсоюзов. Вместе с тем соседнее здание „Велком“ заставляет учитывать современные тенденции. Принимая во внимание необходимость примирения разных направлений, мы отдали предпочтение стилю на грани классики и модерна, сделали шаг в сторону умеренной эклектики. В настоящее время готовится эскизный проект, зайти на площадку рассчитываем в 2017 году», — сказал Зоран Маркович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок будет застраивать компания, подконтрольная братьям Каричам.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии