﻿ Беларусь надеется решить нефтегазовый вопрос с РФ в I квартале 2017-го. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь надеется решить нефтегазовый вопрос с РФ в I квартале 2017-го

29.12.2016 19:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нефтегазовый спор между Беларусью и Россией должен решиться не позднее первого квартала 2017 года, заявил в четверг в Могилеве заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко.

Беларусь надеется решить нефтегазовый вопрос с РФ в I квартале 2017-го
© Sputnik Иван Руднев
Белнефтехим: тарифы на транзит с РФ пока не согласованы

Нефтегазовый вопрос между Минском и Москвой возник еще в начале года. Тогда белорусская сторона заявила о несправедливости цены на российский газ. В Беларуси также пытались поднять тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Россия заявляла о снижении беспошлинных поставок нефти в республику, связывая это с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако вопрос остается открытым до сих пор.

"Взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее первого квартала 2017 года", — заявил Семашко, слова которого приводит БелТА.

Вице-премерьер напомнил, что "в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации".

По словам Семашко, переговорный процесс активно продолжается. "Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем — газа и нефти", — отметил вице-премьер.

Глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко в среду заявил, что урегулирование нефтегазового спорта России и Беларуси продолжится в 2017 году.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нефтегазовый спор между Беларусью и Россией должен решиться не позднее первого квартала 2017 года, заявил в четверг в Могилеве заместитель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Офисы, паркинг и магазины эксклюзивных часов. Что построят на месте бывшего музея ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика