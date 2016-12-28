МИНСК, 29 дек — Sputnik. Нефтегазовый спор между Беларусью и Россией должен решиться не позднее первого квартала 2017 года, заявил в четверг в Могилеве заместитель премьер-министра страны Владимир Семашко.



© Sputnik Иван Руднев Белнефтехим: тарифы на транзит с РФ пока не согласованы

Нефтегазовый вопрос между Минском и Москвой возник еще в начале года. Тогда белорусская сторона заявила о несправедливости цены на российский газ. В Беларуси также пытались поднять тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Россия заявляла о снижении беспошлинных поставок нефти в республику, связывая это с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако вопрос остается открытым до сих пор.

"Взаимопонимание с обеих сторон есть. У нас есть все аргументы и необходимые инструменты для реализации совместного плана действий. Мы надеемся достигнуть компромиссного решения по нефтегазовому вопросу не позднее первого квартала 2017 года", — заявил Семашко, слова которого приводит БелТА .

Вице-премерьер напомнил, что "в октябре 2016 года был подписан ряд межправительственных соглашений, утвержден план соответствующих мероприятий, а затем произошел определенный сбой, и дорожная карта не была почему-то принята к реализации".

По словам Семашко, переговорный процесс активно продолжается. "Мы не теряем оптимизма, работаем с российскими коллегами системно и стараемся идти путем компромиссов как в своих формулировках, так и расчетах. Мы и сейчас ищем все возможные источники и механизмы, чтобы выйти на прежние договоренности по выравниванию условий хозяйствования в рамках Евразийского экономического союза и прийти сначала к единому рынку электроэнергии, а затем — газа и нефти", — отметил вице-премьер.

Глава концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко в среду заявил, что урегулирование нефтегазового спорта России и Беларуси продолжится в 2017 году.