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Администрация БелАЭС: В результате осмотра корпуса реактора никаких повреждений не обнаружено
29.12.2016 21:47 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 29 декабря. В результате произведенного 29 декабря осмотра корпуса реактора для строящейся БелАЭС никаких повреждений не обнаружено, сообщило РУП "Белорусская атомная станция".
Отмечается, что 26 декабря при проведении маневровых работ во время транспортировки корпуса реактора для Белорусской АЭС на станции Славное Белорусской железной дороги произошло касание металлического транспортного кожуха, защищающего бурт опорный корпуса реактора, с полой железобетонной опорой контактной сети. При этом скорость движения состава была около 3 км/час.
"28 декабря в 22.00 корпус реактора прибыл на площадку Белорусской АЭС. 29 декабря с участием представителей генерального конструктора, завода-изготовителя, Белорусской железной дороги, компании-перевозчика, страховой компании, заказчика и генподрядчика произведен осмотр всех элементов корпуса реактора. Для осмотра бурта опорного был снят защитный кожух. В результате осмотра никаких повреждений не обнаружено", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с регламентом входной контроль корпуса реактора, как и любого другого оборудования, поступающего на АЭС, будет осуществлен в штатном режиме с участием специалистов соответствующих организаций.
Как сообщал БелаПАН, Министерство иностранных дел Литвы 29 декабря вручило белорусскому послу Александру Королю ноту с просьбой в срочном порядке предоставить полную информацию о происшествии с новым корпусом реактора для БелАЭС. Литовская сторона выразила "огромную озабоченность в связи с повторением инцидентов на АЭС", о которых становится известно не из официальных источников, а из СМИ.
Литовское внешнеполитическое ведомство попросило ответственных лиц в Беларуси "тщательным образом расследовать инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и МАГАТЭ о результатах расследования".
С первым реакторным корпусом для БелАЭС, который доставили в конце 2016 года, также произошел инцидент. 10 июля на стройплощадке станции во время пробной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 29 декабря. В результате произведенного 29 декабря осмотра корпуса реактора для строящейся БелАЭС никаких повреждений не обнаружено, сообщило РУП...
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