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В ЕАЭС 1 января вступает в силу требование об обязательном оснащении транспорта тревожной кнопкой

29.12.2016 18:56 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 29 декабря. 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности колесных транспортных средств" вступает в силу требование об обязательном оснащении автомобилей в союзных странах устройствами вызова экстренных оперативных служб.

Как сообщила БелаПАН пресс-служба ЕЭК, речь идет о машинах, выпускаемых в ЕАЭС и принадлежащих к типу, оценка соответствия которого не была проведена до названной даты. Требование не распространяется на автомобили, находившиеся в эксплуатации до вступления в силу новой нормы.

При этом в отношении машин, ввозимых физическими лицами из третьих стран, действуют те же требования. "Гражданам, желающим в частном порядке ввезти в ЕАЭС после 1 января 2017 года транспорт (как новый, так и бывший в употреблении), необходимо помнить, что,  например, легковой автомобиль должен иметь встроенную работоспособную систему вызова экстренных оперативных служб", — говорится в сообщении ЕЭК.

В случае аварии установленное на машине оборудование в автоматическом режиме или при нажатии тревожной кнопки информирует соответствующие службы. Получив сигнал, они максимально быстро направляют свои бригады, в том числе медицинскую, на место происшествия. Соблюдается правило так называемого золотого часа, когда пострадавший имеет наибольшие шансы на выживание.

Пресс-служба отмечает, что большинство типов транспортных средств, выпускаемых в обращение в государствах ЕАЭС, прошли подтверждение по новым требованиям. Так, по информации Минпромторга России, к 20 декабря этого года все основные автомобильные бренды — от массового сегмента (Lada, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen и др.) до премиального (BMW, Mercedes, Porsche, Bentley, Rolls Royce и др.), поставляющие свою продукцию в союз, — завершили либо завершают оснащение автомобилей тревожной системой.

В Евросоюзе аналогичные требования вводятся только в апреле 2018 года. Но многие мировые бренды уже установили на производимых ими авто оборудование, предназначенное для работы соответствующих систем.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 декабря. 1 января 2017 года в соответствии с техническим регламентом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности колесных транспортных...

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