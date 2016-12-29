Год назад перемены казались неизбежными. Но авансы тратились, проблемы — накапливались, надежды — вяли. Мы не пошли за либералами. Мы вообще никуда не пошли, оставшись топтаться на привычной поляне. Шаг вперед, два шага назад и несмелый прыжок на месте. И ждать. Вдруг тучи разойдутся, экономика разгонится, а долги — раздадутся.

Неприятности вошли в привычку. Выматывающие дрязги с Россией, неопределенные отношения с МФВ, робкие переглядывания с Западом. Полумеры-жестокости: увеличение пенсионного возраста, охота на тунеядцев, ограничения на загранпокупки. Внезапно вновь обещанная зарплата «попиццот» и не совсем понятные кадровые рокировки. Страшные потери, смелые поступки и чрезвычайные происшествия. TUT.BY — о событиях, явлениях и людях, сделавших уходящий 2016 год важным и неповторимым.

Непонятка года: все сложно с МВФ и Россией

«Нового ничего хорошего не сделали, все больше негатива», — констатировал президент Беларуси Александр Лукашенко, одной фразой описав накопившиеся многочисленные проблемы в отношениях с Россией , кажется, теряющих былую теплоту даже на уровне риторики. Запутанную историю с газовым долгом должны разрулить «на днях » вот уже несколько месяцев. Объемом поставок нефти на 2016−2017 годы, критичным для белорусской экономики параметром, Россия жонглирует уже не один месяц . Болезненный удар по транзиту людей через Беларусь наносит решение Москвы разворачивать на границе следующих из Беларуси иностранцев, отправляя на международные пункты пропуска, в объезд за сотни километров. Решить вопрос, который не поднимали много лет, соседи предлагают не самыми простыми и быстрыми способами . Продуктовые войны ширятся, в них участвуют уже чиновники всех уровней.

Не больше ясности и в отношениях с МВФ. Фонд готов дать зеленый свет белорусской программе, но уже не в первый раз вместо решительного «да» (или «нет») с белорусской стороны доносятся довольно невнятные сомнения . С самого верха.

Бизнес-тренд года: через тюрьму и суму

Бизнесмены садились и выходили — уже привычно, с потерями для кошелька, но не для репутации. Сел, заплатил, вышел — досадно, но таков уж отечественный «обычай делового оборота». Запустил новый завод по переработке молочной сыворотки Андрей Павловский, активно развивает свои активы Евгений Баскин, стартовали проекты Виктора Прокопени с российским тяжеловесом Михаилом Гуцериевым, вышел наводить порядок в хозяйстве Юрий Чиж, вытягивает еще недавно процветавшее мебельное производство Олег Зуховицкий, занимается спортивными проектами Владимир Япринцев, вернулась на прежнюю должность и вышла замуж после двух лет за решеткой Анна Шарейко.

Былое злорадство широких масс в отношении к пострадавшим от зачисток бизнеса сменилось сдержанным сочувствием. Вчерашние выпускники программ МВА и владельцы крупных производств быстро освоились в новых реалиях — все знают про условия в «американке», правила комплектования передач, на память цитируют злополучные статьи УК (налоговые, про «злоупотребления» и «незаконную предпринимательскую деятельность», о необходимости декриминализовать которую уже даже официальные лица говорят вслух ). А их коллеги по цеху прикидывают риски и все чаще не спешат возвращаться в Беларусь. От греха подальше.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сюрприз года: Две непровластные женщины в парламенте

Парламентские выборы этого года удивили всех . В том числе, их некоторых победителей. Анна Канопацкая и Елена Анисим — два непровластных депутата в новом парламенте, где оппозиции не было уже много лет. Первая из них, активистка ОГП, продвигает в Палате представителей тему облегчения условий для бизнеса, обещает заняться избирательным кодексом. Вторая — ратует за белорусский язык, в планах — продвигать мораторий на смертную казнь. «Человек в юбке» управлять страной не сможет, заявил Александр Лукашенко год назад о своей конкурентке на выборах Татьяне Короткевич. Ну, представлять оппозицию в парламенте им, видимо, доверили.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Речь года: мрачная самоирония Рудого

Выступления Кирилла Рудого на КЭФе ждали. Он оправдал. Заявленная «речь дня» о том, почему в Беларуси не нужны экономисты, без натяжек стала «речью года».

«У экономистов нет реальных полномочий, поэтому они не могут послать четкие сигналы бизнесу. При этом они пассивно ждут этих полномочий, которые или концентрируются вверху, или перетягиваются внизу между директоратом и контролерами. Когда нет полномочий, то предложения экономистов тонут среди несопоставимых альтернатив. В итоге или выбирается привычное, комфортное решение для сохранения статус-кво, или принимается компромисс, непредсказуемый и сложный для восприятия. Так появляется неопределенность, которая дезориентирует, искажает стимулы, ведет к ложным инвестициям и в конечном итоге — к хаосу».

Финал речи заглушали нетипичные для научной конференции аплодисменты. «…нашей экономике как глаза нужны экономисты. Но не молчащие и считающие это лояльностью, а предупреждающие и считающие это патриотизмом».



Гамглавы Администрации президента Николай Снопков и Кирилл Рудый. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Недорешение года: увеличение пенсионного возраста

В апреле 2016 года принято самое непопулярное решение года — пенсионный возраст увеличен на три года . Выбранный вариант назвали «мягким» и «политически приемлемым», но на самом деле это самый нерешительный сценарий — возраст поднимается незначительно, гендерный разрыв не сокращается вообще. Практически через пять лет Минску опять придется вернуться к этому вопросу: пенсионный разрыв нас ждет вновь после 2022 года.

Несбывшийся страх года: деноминация

С 1 июля белорусские деньги лишились четырех нулей . В преддверии деноминации традиционно сильные в Беларуси «денежные» фобии обострились до предела. Ждали платежного коллапса, бесконечной путаницы со «старыми» и «новыми» деньгами, проблем с монетами, от которых с советских времен успели отвыкнуть. На удивление многих, прогнозы скептиков не оправдались — операция прошла гладко, сколько-нибудь серьезных заминок не было, а новые деньги быстро стали привычными и вполне милыми сердцу белорусов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

ЧП года: нападение с бензопилой в «Европе»

Страшнее «идейных» терактов только бессмысленные в своей нелогичности и жестокости происшествия, меняющие картину мира и понятие о безопасности для всей страны. 17-летний подросток из благополучной обеспеченной семьи среди бела дня, в респектабельном торговом центре в большом городе топором и бензопилой наносит смертельные травмы случайной жертве. Избежать других жертв удалось благодаря героизму одного из посетителей, бросившегося на нападавшего . Подросток признан вменяемым , его ждет суд. Нас всех ждет жизнь в новых реалиях, где понятие безопасности становится все более хрупким.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Совет года: «Раздеваться и работать»

Выступления Александра Лукашенко на Всебелорусских собраниях — удовольствие скорее для специалистов, чем для широкой публики. Речи довольно длинные — сложно о разном. От нынешнего, пятого, Всебелорусского собрания ждали многого. Как жить дальше? Какие реформы нужны стране? Чего это будет стоить белорусам? Когда перестанет падать экономика и доходы граждан? Ответ оказался столь прост и элегантен, что стал интернет-мемом года: « Раздеваться и работать ».

«…хватит сегодня ходить друг за другом и спрашивать позволения! Вы знаете, как делать, что делать и каких целей добиваться. Все в простом. Инновации, IT-технологии, приватизация и прочее, все это понятно, мы уже это освоили. Но все, и наша жизнь тоже, в простом — надо раздеваться и работать до седьмого пота!» (из официальной стенограммы выступления президента).

Потеря года: гибель Павла Шеремета

Утром 20 июля в центре Киева была взорвана машина известного белорусского журналиста Павла Шеремета, который последние годы работал в Украине.

От его текстов и репортажей трясло чиновников всех рангов. Коллеги в шутку звали его не Павлом Григорьевичем, а Павлом Героичем. О прогрессе в расследовании дела о гибели Шеремета пока ничего не сообщалось. Павлу было 44 года.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Косяк года: «уронили» корпус реактора. Опять

Недоразумения с корпусом реактора для белорусской АЭС никак не заканчиваются. В июле во время перемещения корпус реактора для первого блока БелАЭС проскользнул по стропам и соприкоснулся с землей . После некоторых препирательств представители «Росатома», уверявшие, что корпус не пострадал, все-таки согласились его заменить. Ради всеобщего спокойствия. На реактор первого блока решили ставить корпус, предназначавшийся для первого блока. Но и он едет в Беларусь с приключениями: 26 декабря и с ним произошел инцидент — корпус задел опору контактной сетижелезной дороги. По информации официальных источников, конструкция не повреждена — касание было незначительным.

Разворот года: возврат в Киев самолета Белавиа

Самый громкий авиаинцидент года случился 21 октября. Боинг 737−800 (бортовой номер EW-456PA) авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс по маршруту Жуляны (Киев) — Минск, вернули в аэропорт вылета по требованию Службы безопасности Украины . В случае невыполнения команды в воздух угрожали поднять истребители. Проблемным пассажиром стал Армен Мартиросян, которого украинские СМИ называли также активистом Антимайдана. 9 ноября он подал в суд на СБУ , чтобы разобраться, на каких основаниях его задерживали. В Службе безопасности Украины пояснили , что считают Мартиросяна пророссийским провокатором. Порошенко извинился перед Лукашенко за инцидент с возвратом самолета и «наказал виновных». Вопрос компенсации расходов белорусской авиакомпании пока завис в воздухе .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дежа вю года: снова по 500

Средняя зарплата и реальные доходы белорусов в 2016 году продолжали падать . Видимо, в утешение, президент в ноябре вспомнил былую белорусскую мечту и вновь пообещал среднюю зарплату «попиццот». «Еще раз подчеркиваю, 500 долларов в будущем году — средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило», — настаивал Лукашенко. Сегодня средняя зарплата не дотягивает и до 400 долларов, и ни в один документ, утвержденный президентом и правительством на пятилетку, не заложен резкий рост доходов граждан. Источники будущего зарплатного чуда не просматриваются .

Операция года: пересадка комплекса сердце-легкие

В ноябре кардиохирурги РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси провели трансплантацию сердца и легких . Операция по пересадке длилась девять часов, над трансплантацией работала бригада из 20 человек под руководством профессора, доктора медицинских наук кардиохирурга Юрия Островского. 32-летнего Алексея уже выписали . Академик Островский стал героем 2016-го года по версии читателей TUT.BY.



Юрий Островский Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Демарш года: Фомочкин и триколор

Чиновник Министерства спорта и туризма Андрей Фомочкин, за несколько минут прославился на весь мир, пройдя с российским флагом на параде открытия Паралимпиады-2016 в Рио. Флаг был развернут в знак солидарности солидарности с российскими спортсменами, которых отстранили от Игр из-за допонгового скандала. Шаг, стоивший Фомочкину аккредитации, одобрил президент Беларуси. «Это было решение на самом высоком уровне. Это наша позиция, государственная, в том числе и президента Беларуси. […] Это солидарность. Это протест против несправедливости», — заявил Лукашенко. В России автора сенсации еще долго одаривали всевозможными моральными и материальными наградами.



Фото: Reuters

Ништяк года: Жизнь без санкций

15 февраля ЕС решил снять почти все санкции с официального Минска. Большинство из них действовали почти 10 лет, список рос и сокращался, замораживался и отмерзал, но теперь в Брюсселе посчитали, что пора поговорить с Беларусью по-новому. Отблагодарили так нас за попытки примирить стороны конфликта в Украине, освобождение политзаключенных и спокойные выборы президента. Пока очевидный итог отмены — резко активизировавшиеся контакты на самом высоком уровне. Ждем визовых послаблений и инвестиционных потоков.



Глава представительства Евросоюза Андреа Викторин и первый заместитель министра экономики Александр Заборовский нашли общий язык. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обида года: Арест пророссийских публицистов

Под конец года всех удивили белорусские силовики, арестовав трех авторов российских сайтов «за разжигание». По данным следствия и Мининформа, они называли Беларусь «недогосударством», отрицали, что белорусский язык существует, а наша страна должна быть независимой. На удивление, Россия тоже раскритиковала творчество арестантов: посол Суриков назвал их радикалами , а спикер МИД Захарова сказала, что их высказывания способствуют ксенофобии .