Закрытие торгов на бирже стало поводом оценить верность прогноза, данного экспертами год назад относительно обменного курса. Впервые предположения абсолютно всех аналитиков оказались выше официально установившегося курса (1,9585 рубля за 1 доллар). На ближайший год пессимизма у прогнозистов стало меньше. Большинство сходится во мнении, что корректировка будет на уровне желаемой инфляции в 9−10%. При этом оптимизм зиждется на поправке, что власти не включат печатный станок для достижения зарплаты «всем по 500».



Фото: TUT.BY

По сложившейся новогодней традиции мы попросили экспертов спрогнозировать курс доллара к белорусскому рублю на 31 декабря 2017 года.

2,18

Сергей Муханов, директор инвесткомпании «Волат Капитал»:





— В 2017 году Национальный банк продолжит проведение денежно-кредитной политики в режиме монетарного таргетирования, предусматривающего контроль над денежным предложением. Прирост широкой денежной массы прогнозируется на 14% плюс/минус 2 процентных пункта. Соответственно, влияние эмиссии денег на обменный курс будет ограниченным. Курс будет формироваться под воздействием рыночных факторов спроса и предложения.

Основными группами, оказывающими влияние на соотношение спроса и предложения на иностранную валюту, будут население, субъекты внешнеторговых операций — экспортеры и импортеры — и само государство.

Население за 11 месяцев 2016 года на чистой основе продало валюты практически на 1,8 млрд долларов. За такой же период объем валютных депозитов физлиц сократился на 764 млн долларов. Продажу валюты населением связывают в первую очередь со стремлением сохранить привычный стандарт жизни на фоне снижения реальных доходов. Вероятнее всего, в 2017 году данный тренд продолжится, однако можно предположить, что уже не в таких масштабах. Приходит осознание, что кризис может быть затяжным и на скорый отскок не приходится рассчитывать. Тем не менее определенный запас присутствует: остаток депозитов физлиц в иностранной валюте на 1 декабря составлял около 7,45 млрд долларов. Таким образом, операции населения на валютном рынке в 2017 году окажут поддержку курсу рубля.

В 2017-м на погашение валютного государственного долга стране необходимо направить около 2,3 млрд долларов, на обслуживание — 785 млн долларов. Именно эта позиция может оказывать наиболее существенное давление на обменный курс. В то же самое время в следующем году планируется привлечь средства в сумме 1,86 млрд долларов (в том числе 800 млн за счет нового выпуска еврооблигаций, 700 млн — привлечение трех траншей кредита ЕФСР и 360 млн — путем выпуска внутренних валютных гособлигаций), причем 75% привлеченных средств планируется направить на погашение долга, а 25% — на увеличение международных резервов. Даже если планы по привлечению средств реализуются в полном объеме, очевидно, что полученной суммы будет недостаточно для погашения и обслуживания госдолга в полном объеме и будет необходимо задействовать иные источники. Одним из которых будет упомянутая покупка валюты у населения. Но с учетом того, что объем чистой продажи валюты населением будет не таким большим, как в 2016 году, критически важно поддержание положительного сальдо внешней торговли.

Для поддержания конкурентоспособности белорусского экспорта целесообразно не допускать укрепления реального курса белорусского рубля по отношению к корзине валют. Таким образом, можно предположить, что рубль девальвируется к корзине, по крайней мере, на уровень прогнозной инфляции — 9%. Соотношение курса белорусского рубля к курсу доллара будет во многом зависеть от соотношения валют в корзине (доллар, евро, российский рубль) по отношению друг к другу. На рынке присутствует ожидание дальнейшего укрепления доллара к евро (и это будет оказывать давление на курс белорусского рубля к доллару), соотношение российского рубля к доллару во многом зависит от мировых цен на нефть. Существенный рост цен на нефть (выше 60 долларов за баррель) маловероятен, так как на этих уровнях активно на рынок будут выходить американские производители сланцевой нефти, что увеличит предложение и ограничит «потолок цен». С другой стороны, если достигнутое ОПЕК и присоединившимися странами соглашение о сокращении добычи будет соблюдаться, это окажет поддерживающее влияние на уровень цен, который может закрепиться на текущих уровнях (около 55 долларов за баррель). В то же время при текущих ценах на нефть и курсе объемов доходов бюджета РФ недостаточно для его исполнения, соответственно, можно предположить небольшой рост курса USD/RUB — возможно, до 63−65 российских рублей за доллар. Что касается курса белорусского рубля к российскому, в 2017 год мы входим с очень комфортным уровнем с точки зрения конкурентоспособности белорусской продукции на российском рынке — почти 3,22 рубля за 100 российских рублей. Можно даже сказать, что это курс с небольшим запасом. Даже при среднем курсе 3,06 в октябре сальдо торговли товарами с РФ показало существенное улучшение. Хотя более поздних данных по внешней торговле нет. Можно предположить, что текущий курс приведет к еще лучшим результатам.

Есть предположение, что с учетом графика погашения внешнего долга достаточно высоким будет соблазн удержать реальный обменный курс белорусского рубля по отношению к российскому на достигнутом уровне. С учетом прогнозной инфляции в Беларуси на уровне 9%, а в России — 4% номинальный курс BYN/RUB к концу 2017 года может составить примерно 3,35−3,38 белорусского рубля за 100 российских. Соответственно, прогнозный курс белорусского рубля к доллару при некотором укреплении доллара к российскому рублю, как было указано выше, может составить 2,11−2,20. Наиболее вероятным считаю уровень 2,18.

Таким образом, внешняя конъюнктура в 2017 году ожидается умеренно благоприятной для Беларуси, однако ее нужно использовать исключительно для макроэкономической стабилизации и ни в коем случае не сваливаться в популистские меры, в том числе в части необоснованного роста средней зарплаты.

2,25

Вадим Иосуб, старший аналитик форекс-компании «Альпари» в Минск:





— В своем прогнозе я исхожу из нескольких предпосылок. Валютная корзина подорожает приблизительно пропорционально прогнозируемой властями инфляции — на 9%. Поведение отдельных валют, входящих в ее состав, будет зависеть от того, как их кросс-курсы будут колебаться на мировых рынках. Евро имеет все шансы сравняться с долларом. Нефть, вероятнее всего, останется в диапазоне 50−55 долларов за баррель марки Brent. В России за доллар будут давать около 67 рублей. При таких предпосылках к концу следующего года доллар (как и евро) будет стоить 2,25 рубля. Этот прогноз может исполниться, если продолжится нынешняя денежно-кредитная политика Нацбанка, но есть и фактор риска. Это призывы повысить в следующем году среднюю зарплату до 500 долларов, «несмотря ни на что». Если действительно не смотреть ни на что и, в частности, на рост производительности труда, то придется включить печатный станок. А если включить печатный станок, то и с инфляцией, и с курсами иностранных валют все будет гораздо хуже.

2,3

Катерина Борнукова, эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC:





— С переходом на плавающий курс прогнозы становятся скучнее и однообразнее. Скорее всего, никаких значительных потрясений ни в лучшую, ни в худшую сторону нас не ждет, а значит, обменный курс будет во-многом определяться 10%-й инфляцией. Небольшое влияние заложу еще и на то, что в будущем году белорусы перестанут такими темпами сдавать валюту, а значит, курс опустится чуть больше чем на 10 процентов инфляции. Это базовый сценарий. Не исключен вариант, когда долговые проблемы в экономике и банковской системе, а также значительный внешний долг приведут к валютному кризису, тогда курс сложно будет предсказать. Но думаю, что даже в этом маловероятном сценарии доллар вряд ли будет стоить больше трех рублей.

2,3

Александр Муха, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by:





— Основным фактором стабильности внутреннего валютного рынка Беларуси в 2016 году является масштабная чистая продажа иностранной валюты со стороны населения.

Так, в январе-ноябре 2016 года физические лица продали на чистой основе 1,795 млрд долларов (с учетом безналичных операций), нерезиденты — 414,8 млн долларов, субъекты хозяйствования — 46,4 млн долларов. При этом структура чистого спроса на валюту со стороны населения в январе-ноябре 2016 года сложилась следующим образом: чистая продажа наличной валюты — 2,273 млрд долларов и конвертация рублевых депозитов в валютные вклады на чистой основе — минус 478,1 млн долларов.

В результате чистое предложение иностранной валюты со стороны физических лиц и нерезидентов (2,210 млрд долларов за январь-ноябрь 2016 года) позволило вкупе с другими факторами увеличить золотовалютные резервы Беларуси до 4,838 млрд долларов на 1 декабря 2016 года, даже несмотря на значительные выплаты по внешним и внутренним долговым обязательствам государства в иностранной валюте.

Одновременно на этом фоне произошло локальное укрепление обменного курса белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам.

Таким образом, население внесло значительную лепту в обеспечение стабильности внутреннего валютного рынка в уходящем году.

К слову, валютные депозиты физических лиц в январе-ноябре 2016 года сократились на 764 млн долларов (или на 9,3%), до 7,449 млрд долларов на 1 декабря. В целом валютные сбережения населения в банках (валютные вклады, депозиты в драгоценных металлах и валютные облигации банков) в январе-ноябре 2016 года уменьшились на 520,9 млн долларов (на 5,9%), до 8,263 млрд долларов на 1 декабря.

С учетом этого объем наличной иностранной валюты, которую население, образно говоря, дополнительно извлекло из-под «матраса» в январе-ноябре 2016 года, можно оценить по меньшей мере в 1,753 млрд долларов на чистой основе.

Очевидно, что при такой масштабной чистой продаже наличной валюты со стороны физических лиц у правительства и Нацбанка Беларуси была возможность немного повременить с тем же кредитом МВФ.

Однако встает вопрос о том, сможет ли население обеспечить такой же приток наличной валюты в официальный экономический оборот в следующем году.

Одной из важнейших причин увеличения чистого предложения валюты со стороны физлиц стало стремление поддержать приемлемый уровень потребления в условиях заметного падения реальных денежных доходов. По нашим расчетам, средняя начисленная зарплата белорусских работников (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-ноябре 2016 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 14,2% — с 415,9 доллара до 357 долларов (при расчете использовался средневзвешенный курс белорусского рубля к доллару: в январе-ноябре 2015 года — 1,603424 рубля за 1 доллар (с учетом деноминации), а в январе-ноябре 2016 года — 2,0029 рубля).

При этом начисленный фонд заработной платы за 11 месяцев сократился в еще большей мере — на 2,302 млрд долларов (или на 16,9%) до 11,349 млрд долларов.

Уменьшение фонда зарплаты связано не только с падением средней зарплаты, но и с сокращением в анализируемом периоде среднесписочной численности работников на 94,254 тыс. человек.

По нашим оценкам, в следующем году население будет осторожнее тратить свои валютные сбережения и активнее сокращать потребительские расходы по сравнению с текущим годом. В результате чистое предложение наличной иностранной валюты со стороны физических лиц в 2017 году может существенно уменьшиться, что приведет к ускорению темпов девальвации белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам.

По нашему прогнозу, к концу 2017 года официальный курс белорусского рубля к доллару может снизиться до 2,25−2,35 рубля за 1 доллар (точечная оценка — 2,3 рубля за 1 доллар), что позволит повысить ценовую конкурентоспособность белорусских экспортеров на внешних рынках (в первую очередь на российском рынке).

2,7

Владимир Артюгин, независимый аналитик:



Фото: eadaily.com

— Определяющим фактором в 2017 году для всего мира станет давно назревшие изменения на мировых финансовых и сырьевых рынках. Планируемый рост учетной ставки ФРС спровоцирует кризис на финансовых рынках с последующим падением цен на сырьевых рынках. В результате падения цены на нефть до уровня около 30 долларов за баррель произойдет девальвация российского рубля до 90−100 рублей за доллар. В свою очередь это спровоцирует девальвацию белорусского рубля. С учетом текущего соотношения валют и мер, которые примут белорусские власти, это означает коридор в 2,5−3 белорусского рубля за доллар. Так как Беларусь печатный станок запускать не планирует, и с учетом везения последних лет курс окажется ближе к нижней границе коридора. Мой прогноз — 2,7 рубля за доллар.

3,1

Ярослав Романчук, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»:





— Мой прогноз исходит из того, что белорусским властям едва ли удастся повторить относительно удачную кредитно-денежную политику 2016 года. Не потому, что Нацбанк расслабится и будет почивать на лаврах, а потому, что значительно окрепнут силы, которые требуют увеличить объем льготных кредитов. Высока вероятность, что Александр Лукашенко солидаризируется с ними, особенно если ему надоест ждать кредит от МВФ. Испорченные отношения с Россией, потеря ценовой конкурентоспособности производителей, валовой внешний долг в районе 90% ВВП (1 октября был 78%. — Прим. TUT.BY) и необходимость потратить на его обслуживание 5 млрд долларов, резкий рост плохих активов в банковской системе и исчерпание валютных ресурсов населения для поддержки курса — это весьма благоприятные условия для оживления инфляционного и девальвационного налога.