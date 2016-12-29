Правительство увеличило предельную сумму возмещения Белорусскому металлургическому заводу процентов по кредитам в 2016 году. Это следует из постановления Совета министров от 28 декабря 2016 года № 1100.



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Документ вносит изменения в приложение к постановлению Совета Министров от 5 апреля 2016 года № 276 «О возмещении в 2016 году юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, процентов за пользование банковскими кредитами». Предельная сумма возмещения процентов БМЗ в 2016 году увеличена с 149,8 млн рублей до 170,6 млн рублей.

Кредиты выданы БМЗ для организации производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана. Речь идет о кредитах Евразийского банка развития и Беларусбанка. Срок реализации инвестпроекта — 2010−2022 годы.

Данное решение принято на фоне установления Евросоюзом пошлины в размере 12,5% на импорт арматуры БМЗ. Это стала результатом антидемпингового расследования Еврокомиссии, инициированного в феврале 2016 года по жалобе Европейской ассоциации производителей стали Eurofer. Пошлина установлена на срок шесть месяцев.

На БМЗ отвергают обвинения в демпинге. «БМЗ работает в рыночных условиях и исключительно по правилам рынка. Предприятие не может себе позволить реализацию металлопродукции по ценам, не соответствующим затратам на ее производство», — заявил в интервью газете «СБ Беларусь Сегодня» гендиректор БМЗ Анатолий Савенок.

На БМЗ проинформировали, что около 55% металлолома они закупают за рубежом, включая государства ЕС. И если в структуре закупок металлолома 45% все же занимает отечественный лом, то такие виды сырья, как огнеупоры, ферросплавы и другие добавочные материалы, полностью импортируются по рыночным ценам. «Они, как и тарифы на электроэнергию и затраты на доставку продукцию потребителям, включены в стоимость выпускаемого металла, — сказал Савенок. — Кроме того, стоимость инвестиций в модернизацию жестко зафиксирована в цене экспортируемых товаров, что также не позволяет играть с ценами на рынке».

Отклоняя обвинения в намеренном занижении экспортных цен, на БМЗ отмечают, что «благодаря развитой товаропроводящей сети и системе менеджмента качества, предприятие имеет возможность оперативно реагировать на изменения на рынке стали и быстро диверсифицировать свой сбыт».

По мнению гендиректора БМЗ, ЕС, начиная антидемпинговое расследование, скорее всего, сосредоточилась исключительно на ситуации, сложившейся в 2015 году, когда БМЗ временно увеличил свой экспорт в Польшу и страны Балтии. «Способствовало этому в том числе и закрытие двух заводов (в Латвии и Словакии), — объяснил Савенок. — Образовавшуюся нишу оперативно и заполнил БМЗ, перенаправив часть объемов с менее выгодного на тот момент рынка России».

При этом в 2016 году импорт из Беларуси в Польшу и страны Балтии вновь снизился, практически достигнув предыдущего уровня, отмечают на БМЗ. «Руководствуясь все той же целью получения максимального объема прибыли, БМЗ снова вернулся к поставкам арматуры в Российскую Федерацию, где укрепился курс рубля и образовался спрос в связи с увеличением продаж в дальнее зарубежье российскими производителями», — отметили на жлобинском заводе.

В качестве подтверждения БМЗ приводит то обстоятельство, что в списке стран-покупателей белорусской арматуры Польша по итогам января-ноября 2016 года заняла лишь 9-е место с долей менее 3%.

За 11 месяцев продукция БМЗ экспортировалась в 52 страны мира. Доля экспорта (в объеме промышленного производства) за указанный период составила 87,7%. С начала года БМЗ отгружал свою металлопродукцию в 24 из 28 стран Евросоюза. Топ-5 стран ЕС в общем объеме экспорта БМЗ в денежном выражении за январь-ноябрь выглядит следующим образом: Германия (12,7%), Нидерланды (8,5%), Литва (7,9%), Польша (6,2%), Италия (3,7%). Что касается арматуры, то БМЗ поставлял ее лишь в 12 стран ЕС, при этом ключевыми потребителями были Литва, Германия, Великобритания и Нидерланды.

На БМЗ и в Министерстве промышленности не ответили об экономических последствиях от введения пошлин. «Введенная пошлина является временной мерой. В настоящее время эксперты стран ЕС работают над этим вопросом, ведется дополнительное разбирательство. В этой связи, пока нет оснований делать какие-либо конкретные комментарии, — сказали TUT.BY в пресс-службе Министерства промышленности.