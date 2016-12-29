Уходящий 2016 год был для Беларуси непростым: национальная экономика переживает сложные времена как из-за проблем в странах, которые являются основными торговыми партнерами Минска, так и по внутренним причинам. И хотя белорусское правительство весь год потратило в основном на реформы, ощутить их реальные плоды сразу не получится.

По итогам 11 месяцев ВВП Беларуси показал снижение на 2,7%, и хотя годовой показатель будет известен только к концу января, уже сейчас понятно, что даже того скромного экономического роста в 0,3%, на который в начале года рассчитывало правительство, достичь не удалось.

Зато власти могут гордиться достижением прогнозного показателя по инфляции: по итогам ноября она составила 9,1%. И уже понятно, что даже состоявшееся в декабре повышение тарифов на проезд, подорожание услуг связи, рост цен на некоторые потребительские товары не позволят этому показателю взлететь выше прогнозных 12%.

Оставался стабильным на протяжении года и курс национальной валюты: белорусский рубль то укреплялся, то падал, но в целом скачки были небольшими, и к концу года "зайчик" даже смог несколько укрепиться к доллару.

В 2016 году Беларусь, несмотря на финансовые трудности и задержки с третьим траншем кредита ЕФСР, исправно выполняла свои обязательства по погашению и обслуживанию внешнего и внутреннего госдолга.

Уходящий год не принес крупных приватизационных сделок и переломных экономических преобразований, но к ним никто и не стремился. Единственные значимые шаги на этом поле — постепенное снижение ставки рефинансирования, смягчение требований по обязательной продаже валюты и сокращение отсрочки по ввозному НДС.

Основные новшества 2016 года были сосредоточены "на уровне населения". И хотя о них белорусам было известно еще в 2015 году, прочувствовать их на себе они смогли только в уходящем году. Обозреватель Sputnik Елена Ольшанская вспоминает основные нововведения 2016 года.

Деноминация: научились считать копейки

Указ о проведении деноминации в Беларуси был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко 4 ноября 2015 года. Если не считать ввода в обращение в 1992 году белорусского рубля в качестве замены советских денег, она стала третьей по счету и самой масштабной — в 10 тысяч раз.

Деноминации белорусы ждали примерно с 2011 года, однако на протяжении нескольких лет белорусские власти уверяли, что пока для денежной реформы еще не время: слишком велика инфляция.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские деньги

С 1 июля 2016 года в Беларуси, в соответствии с указом президента, были введены новые банкноты и монеты — образца 2009 года, именно тогда были изготовлены новые деньги, которые ждали своего часа в хранилище Нацбанка. При этом монеты в истории суверенной республики появились впервые.

Деноминация стала самым масштабным и обсуждаемым событием: пришлось перенастраивать банковское оборудование, банкоматы, терминалы и кассы в магазинах, платежные инструменты интернет-торговли. Было деноминировано все: от государственных обязательств и активов предприятий до вкладов граждан, зарплат и пенсий.

С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года прекращают свое хождение. Сейчас на руках у граждан остались в основном банкноты только мелких номиналов.

За прошедшие полгода почти все граждане страны успели привыкнуть к новым деньгам, научились считать копейки и завели себе новые кошельки.

Вместе со старыми денежными знаками с 1 января исчезнут и "двойные" цены в магазинах. Впрочем, Министерство антимонопольного регулирования и торговли разрешило торговле не торопиться и отвело на переходный период 2 месяца.

Стоит также отметить, что пока деноминация, вопреки прогнозам экономистов радикального толка, не слишком повлияла на инфляцию.

Вклады и налоги на проценты

В 2016 году был положен конец одному из легальных способов белорусов зарабатывать на собственных денежных сбережениях. Государство наконец обратило внимание, что многие банки, в погоне за клиентами, предлагают вкладчикам слишком высокие проценты даже по краткосрочным вкладам, и в ноябре 2015 года, практически сразу же за новостью о деноминации, было объявлено о новых правилах игры на рынке депозитов.

Декрет №7 " О денежных вкладах населения " был подписан Лукашенко 11 ноября 2015 года, но вступил в действие с 1 апреля 2016 года. С этого дня все вклады физлиц в республике были разделены на отзывные и безотзывные — то есть те, которые гражданин не может забрать до истечения срока договора о размещении средств на банковский депозит. Кроме того, было определено, что доходы от так называемых "коротких" вкладов будут облагаться подоходным налогом, ставка которого в Беларуси составляет с 2015 года 13%.



© Sputnik / Виктор Толочко Отделение банка "Москва-Минск"

Новые условия на рынке депозитов привели к оттоку средств населения из банковской системы — в первые два месяца он был довольно значительным. Удалось развернуть тренд только в июле, когда вновь начался рост денежных вкладов населения.

До принятия декрета президента многие белорусские граждане стремились зарабатывать на рублевых и валютных вкладах. Поскольку банки предлагали достаточно выгодные условия, физлица размещали деньги на короткие сроки под высокие проценты. По мнению Нацбанка, такая ситуация не способствовала стабильности финансовой системы. Поэтому была поставлена задача создать такие условия, чтобы средства физлиц размещались в банках на максимально долгие сроки. Кроме того, в свете поставленной президентом задачи снижать ставки по кредитам для реального сектора экономики, банкам пришлось пойти на снижение и ставок по депозитам. Таким образом, "депозитная рулетка" в Беларуси, по мнению экспертов в банковской отрасли, с 1 апреля полностью прекратила свое существование.

Конец эпохи Алиэкспресса

В уходящем году белорусам пришлось отказаться и еще от одной вредной, с точки зрения властей, привычки — покупать все, вплоть до трусов и канцтоваров, в иностранных интернет-магазинах.

Впрочем, тогда в ГТК отмечали, что делается это для того, чтобы пресечь незаконную деятельность коммерсантов, которые заказывают целые партии товаров, а потом продают их в Беларуси и имеют сверхдоходы, поскольку им не приходится уплачивать ввозной НДС.



© Sputnik / Виктор Толочко Посылки из Китая

С 14 апреля 2016 года вступил в силу указ президента №40, которым был введен лимит на посылки — беспошлинные международные почтовые отправления (МПО). С этого дня без уплаты ввозных пошлин гражданин имеет право получить товары в посылках из-за границы на сумму не более 22 евро и весом не более 10 килограммов в месяц.

До вступления этих лимитов в действие гражданин имел право ввезти в Беларусь ежемесячно товаров на 200 евро и весом не более 31 килограмма.

Спустя три месяца Государственный таможенный комитет Беларуси радостно отрапортовал, что объем МПО в июне текущего года по сравнению с январем уменьшился в два раза — с 1,7 миллиона до 800 тысяч.

"Большие посылки перестали ввозить, заказывают только нужное для себя, семьи", — так прокомментировал эти достижения глава ГТК Юрий Сенько.

IP-телефонию взяли под контроль

В уходящем году государство продолжило укреплять свои позиции в сфере контроля за интернетом и связью. С 18 сентября вступил в силу приказ Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси о контроле над IP-телефонией .

С этого дня в стране оказались под запретом GSM-шлюзы, которые переводят обычные звонки в интернет. После вступления в силу требований приказа была заблокирована возможность использования таких онлайн-сервисов IP-телефонии, как sipnet.ru, zadarma.com и им подобных.

Тогда многие белорусы были обеспокоены судьбой популярных мессенджеров, как Skype, Viber и других. Однако их успокоили: все будет зависеть от того, насколько операторы этих сервисов добросовестно отнесутся к заключению договоров с белорусскими операторами, в том числе на терминацию IP-трафика непосредственно на белорусские телефонные сети связи.



© Sputnik / Виктор Толочко Паблик-чат Sputnik в Viber

Пока дополнительно платить за звонки в мессенджеры с мобильных и городских телефонов не придется, поскольку приказом этот вопрос не регламентирован. Однако сейчас по инициативе операторов электросвязи, которые теряют доходы из-за оттока трафика на такие мессенджеры, в Беларуси прорабатывается вопрос о монетизации "отдельных сервисов и услуг, оказываемых с использованием сетей электросвязи".

В конце года в сфере IT произошло и еще одно событие: в Беларуси стали блокировать популярный анонимайзер TOR, однако талантливые белорусы быстро научились обходить этот запрет.

Езди сколько хочешь

Справедливости ради, были в 2016 году не только ограничения, запреты, глобальные финансовые перемены, но и хорошее. В числе таких новостей многие белорусы называют отмену с 1 сентября ограничения на беспошлинный вывоз топлива в баке автомобиля.

Эти ограничения были введены в 2011 году с целью защиты внутреннего рынка. Тогда, в связи с диспаритетом цен на топливо в Беларуси и соседних государствах, в республике активно развивался серый экспорт бензина и дизтоплива: нефтепродукты вывозились большегрузными автомобилями и затем продавались в Польше, Литве и Латвии.



© Sputnik Андрей Александров Заправка "Белоруснефть"

Кроме того, были введены лимиты на свободные поездки физлиц на личных автомобилях за пределы страны: если поездка совершалась чаще, чем раз в восемь дней, топливо в баке автомобиля облагалось экспортными пошлинами.

Также с 1 сентября была отменена норма, по которой выезжать за пределы Таможенного союза на одном и том же автомобиле из Беларуси можно было один раз в восемь дней. В настоящее время потребление топлива в Беларуси сокращается из-за общего снижения экономической активности. В связи с падением цен на мировых рынках также падает и валютная выручка от экспорта топлива, который является одной из основных доходных статей для белорусского бюджета.