МИНСК, 30 дек — Sputnik. Беларусь с 1 января 2017 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе правительства.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь надеется решить нефтегазовый вопрос с РФ в I квартале 2017-го

Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 28 декабря 2016 года №1095.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $90,4 до $79,1 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $64,1 до $43,5 за 1 т, на товарные бензины — с $55,1 до $23,7 за 1 тонну", — отметили в пресс-службе.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $23,7 за 1 тонну (была $36,1). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел, уточнили собеседники агентства.

Там напомнили, что в предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря . Тогда они были также снижены.