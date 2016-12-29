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Правительство пересчитало стоимость архитектурного проекта Белорусской АЭС в российских рублях
30.12.2016 10:47 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 30 декабря. Постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года № 1101 вновь утверждена проектная документация Белорусской АЭС, однако пересчитана стоимость проекта в российских рублях.
Как сообщает сайт правительства, постановлением, которое вступает в силу со дня его принятия, утвержден архитектурный проект "Белорусская АЭС" (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 млрд российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 трлн белорусских рублей в ценах 2006 года, 340,86 млн долларов.
Это постановление отменяет аналогичный документ Совмина № 857 от 30 сентября 2013 года, в котором стоимость проекта в российских рублях составляла около 44,6 млрд.
В нынешнем постановлении правительства говорится, что эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автомобильную дорогу от Р45 (Гоза) — АЭС — Островец, автомобильную дорогу "Юго-восточный обход г. Островец" с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы, расходы на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилищного фонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.
Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.
Ранее ввод в промышленную эксплуатацию первого блока БелАЭС планировался на 2018 год, второго — на 2020-й. Однако 10 июля на стройплощадке произошел инцидент: во время пробной тренировочной установки корпуса реактора 330-тонный агрегат сорвался и упал с высоты от двух до четырех метров. Российская сторона согласилась заменить поврежденный корпус, при этом ввод первого энергоблока в эксплуатацию перенесли на 2019 год. Срок запуска второго энергоблока остался прежним.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 30 декабря. Постановлением Совета министров от 29 декабря 2016 года № 1101 вновь утверждена проектная документация Белорусской АЭС, однако пересчитана стоимость...
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