МИНСК, 30 дек – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил проектную документацию по строительству БелАЭС, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"Утвержден архитектурный проект "Белорусская АЭС" (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 миллиарда российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 триллиона белорусских рублей в ценах 2006 года, 340,86 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автомобильную дорогу от трассы Р45 (Гоза) — АЭС – Островец, автомобильную дорогу "Юго-восточный обход Островца" с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы.

Также предусмотрены расходы на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилищного фонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.

При этом средства в российских рублях направляются на строительство объектов АЭС, причем по сравнению с предыдущей редакцией постановления правительства от 2013 года их объем вырос на 25,86%. Средства в долларах предусмотрены для организации выдачи мощности с АЭС и связи с энергосистемой.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.