﻿ Совмин утвердил предварительную смету БелАЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Совмин утвердил предварительную смету БелАЭС

30.12.2016 11:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Совет министров Беларуси утвердил проектную документацию по строительству БелАЭС, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Совмин утвердил предварительную смету БелАЭС
© Фото: БелАЭС
БелАЭС: специалисты не нашли повреждений на корпусе реактора

"Утвержден архитектурный проект "Белорусская АЭС" (сводка затрат) предварительной сметной стоимостью: 56,111 миллиарда российских рублей в ценах 2001 года, 2,9 триллиона белорусских рублей в ценах 2006 года, 340,86 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства распределены на строительство объектов АЭС, подготовительный период, производственную базу АЭС, объединенную пионерную производственную базу, подстанцию 110/10 кВ "Вилия", железнодорожную линию к АЭС, автомобильную дорогу от трассы Р45 (Гоза) — АЭС – Островец, автомобильную дорогу "Юго-восточный обход Островца" с выходом на автомобильную дорогу М7 Минск — Ошмяны — граница Литвы. 

Также предусмотрены расходы на выполнение проектно-изыскательских работ и авторского надзора по внеплощадочным инженерным сетям, объекты жилищного фонда, социального, бытового и культурного назначения, выдачу мощности и связь с энергосистемой.

При этом средства в российских рублях направляются на строительство объектов АЭС, причем по сравнению с предыдущей редакцией постановления правительства от 2013 года их объем вырос на 25,86%. Средства в долларах предусмотрены для организации выдачи мощности с АЭС и связи с энергосистемой.

Белорусская АЭС, строящаяся рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса, будет состоять из двух энергоблоков российского проекта ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В смете предусмотрено финансирование строительства ж/д линии, автодороги, подстанции и других объектов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Внешний госдолг с начала года вырос на 8,6% до $13,5 млрд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика